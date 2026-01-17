Buffalo Bills vs Denver Broncos EN VIVO NFL Ronda Divisional

AP

La gente ya ha llegado al estadio.

Los Buffalo Bills y los Denver Broncos abren la Ronda Divisional de la NFL este sábado 17 de enero en el Empower Field at Mile High, un escenario que promete intensidad desde el primer kickoff. El duelo enfrenta a dos franquicias con aspiraciones reales de Super Bowl y con caminos muy distintos hacia esta instancia decisiva.

La postemporada ya dejó emociones al límite en la Ronda de Comodines y este cruce apunta a mantener la vara alta. Las redes sociales y los analistas coinciden en que se trata de uno de los enfrentamientos más atractivos del fin de semana, no solo por los nombres propios, sino por el contraste de estilos.

Buffalo llega con la moral reforzada tras un triunfo sufrido ante Jacksonville, en un partido donde la paciencia fue clave. Denver, en cambio, arriba con descanso y la ventaja de jugar en casa, una combinación que suele pesar en enero y más aún en la altura de Colorado.

El contexto general convierte al partido en un examen de carácter. Para los Bills, es la chance de aprovechar un panorama más despejado en la AFC; para los Broncos, la oportunidad de confirmar que su gran temporada regular no fue casualidad.

Altura, defensivas y una revancha latente

Los Bills superaron a los Jaguars en un duelo cerrado, con defensas dominando gran parte del encuentro. Al descanso, el marcador apenas reflejaba un 10-7, y no fue sino hasta el último cuarto cuando las ofensivas despertaron con dos touchdowns por bando. La diferencia llegó gracias a una anotación terrestre de Josh Allen a falta de un minuto.

Esta campaña representa una ventana única para Buffalo, que no tendrá que cruzarse con figuras que en años recientes frenaron su camino. Sin embargo, el reto inmediato es mayúsculo: enfrentar a una de las defensivas más sólidas de la liga y hacerlo como visitante.

Denver descansó en la primera ronda tras terminar como el mejor sembrado de la AFC, lo que le garantiza disputar todos sus juegos de Playoffs en casa. Su defensiva ha sido el pilar del equipo, ubicada entre las mejores en yardas permitidas y especialmente eficaz contra el juego terrestre, mientras que a la ofensiva Bo Nix ha sabido gestionar los partidos apoyado en el novato RJ Harvey.

El antecedente más reciente favorece ampliamente a Buffalo, que el año pasado aplastó 31-7 a Denver en la Ronda de Comodines. Pero el escenario ahora es distinto: la altura, el momento y el respaldo de su afición colocan a los Broncos como un rival mucho más peligroso, decidido a cambiar la historia.

