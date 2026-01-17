Houston Texans vs New England Patriots: ¿Dónde y a qué hora ver los Playoffs de la NFL?

El Gillette Stadium de Foxborough será la sede este domingo 18 de enero del encuentro correspondiente a la Ronda Divisional de la Conferencia Americana entre los Houston Texans y los New England Patriots. Ambos equipos accedieron a esta instancia tras obtener victorias en sus respectivos compromisos de la ronda de comodines, donde Houston superó a Pittsburgh y New England hizo lo propio ante los Chargers.

Patriots | AP

En el aspecto ofensivo, el partido resalta por el enfrentamiento entre los mariscales de campo C.J. Stroud y Drake Maye. Durante la fase regular, Stroud lideró a una unidad que promedió un avance significativo por aire, mientras que Maye encabezó una ofensiva que se situó entre las más productivas de la liga en puntos anotados. El historial reciente entre ambos conjuntos durante la temporada 2024 registró un marcador favorable para los Texans de 41 a 21 en el mismo escenario donde se jugará este domingo.

El reporte de lesionados oficial emitido por los equipos confirma ausencias en las unidades receptoras de Houston. El receptor abierto Nico Collins y Justin Watson han sido descartados para el encuentro debido a protocolos de conmoción cerebral tras el juego de la semana pasada. Por parte de los Patriots, el esquinero Christian Gonzalez fue habilitado para participar después de superar los exámenes médicos correspondientes, mientras que el apoyador Harold Landry III permanece en estatus de duda por una lesión en la rodilla.

Texans | AP

Las estadísticas colectivas sitúan a la defensa de los Texans como la número uno de la liga en yardas totales permitidas durante el calendario regular. Este departamento se enfrentará a un ataque terrestre de los Patriots que promedió 130 yardas por partido, liderado por los corredores Rhamondre Stevenson y TreVeyon Henderson. La eficiencia en las conversiones de tercera oportunidad y la gestión del tiempo de posesión son factores que los registros técnicos marcan como determinantes en el desarrollo de la competencia.

Las cuotas de apertura en los mercados especializados muestran a New England como el equipo con una ligera ventaja numérica, estableciendo una línea de tres puntos a su favor. El total de puntos proyectado por los modelos estadísticos se sitúa por debajo de las 42 unidades, lo que indica una expectativa de juego con predominio de las estrategias defensivas. Los datos históricos en postemporada favorecen a la organización de Massachusetts en enfrentamientos directos celebrados en su estadio durante los meses de enero.

Gillette Stadium | New England Patriots

¿Dónde y cuándo ver Texans vs Patriots?