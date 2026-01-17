¡Adiós de Pittsburgh! Con la salida de Mike Tomlin, fuentes aseguran que Aaron Rodgers no regresa a Steelers

La salida de Mike Tomlin de los Pittsburgh Steelers no solo rompió con una de las estadías más grandes como entrenador en jefe en la NFL, sino que pudo ser el factor para el adiós de Aaron Rodgers de la ciudad de los tres ríos. Diversas fuentes alrededor del equipo y el mariscal de campo confirmaron que su destino estará fuera del equipo del acero, pues gran parte de la llegada de Rodgers fue por su respeto por Tomlin.

Ian Rapoport, insider de la NFL, fue el primero en dar la noticia y diversos medios en Estados Unidos comenzaron a creer que todavía es un rumor. Sin embargo, lo más probable es que sea cierto, ya que desde el principio de la Temporada 2025 se especuló que su contrato de un año no se extendería.

Uno de los golpes que sufrió | AP

¿El adiós de Aaron Rodgers de los emparrillados?

No solo es un adiós de la ciudad de los tres ríos, sino que también puede ser un adiós definitivo de la NFL tras una legendaria carrera. Aaron Rodgers, de 42 años, ya es todo un veterano y su movimiento dentro de la bolsa de protección ya es casi nulo, aunque su precisión en la mayoría de los pases fue casi perfecto en grandes situaciones.

Sin embargo, en caso de ser lo último del futuro Salón de la Fama en la NFL, su último partido será recordado como algo triste. La última jugada de Aaron Rodgers en la Temporada 2025 fue un pase interceptado que terminó en un pick-six; además de que intentó tacklear con poco éxito a Calen Bullock, quien fue el hombre que leyó los ojos de Rodgers en dicho partido.

La carrera de Wisconsin hasta Pennsylvania

Aaron Rodgers fue seleccionado en la vigesimocuarta posición de la primera ronda del Draft de 2005, por los Green Bay Packers. Sin embargo, Rodgers tuvo que esperar hasta la salida de Brett Favre para hacerse del puesto titular, en una Temporada 2008 que quedó en el recuerdo de los aficionados de los Empacadores.

Las dos temporadas siguientes tuvieron momentos memorables, en la que sin duda la más recordada fue la de 2010. Rodgers guió a los Green Bay Packers a su primera victoria de Super Bowl desde 1997, cuando Aaron fue el Jugador Más Valioso del partido y terminó con más de 300 yardas y tres pases de anotación.

El comienzo de la leyenda | AP

Aunque el trofeo Lombardi no volvió a las manos de Aaron Rodgers, sí llegaron los premios individuales. Aaron ganó cuatro MVPs en toda su estadía en los Green Bay Packers, para después dejar al equipo para aterrizar en los New York Jets.

Rodgers no tuvo la aventura esperada en Nueva York, pues en su primer partido tuvo una lesión en el tendón de Aquiles y se perdió toda la temporada. Para la campaña siguiente no logró entrar a Playoffs y terminó por salir para firmar por un año con los Pittsburgh Steelers, historia que también parece culminada.

En Jets | AP

