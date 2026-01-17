Ruso Brailovsky deja duro mensaje a Claudia García: "Calladita mejor"

El legendario exfutbolista y analista, Daniel "Ruso" Brailovsky, está de regreso en la televisión deportiva mexicana y lo ha hecho fiel a su estilo: generando polémica desde el primer segundo. Tras años de ausencia en las pantallas nacionales, su retorno a FOX ha sacudido las redes sociales debido a un tenso intercambio con la conductora Claudia García.

Un regreso con chispas en el set

La expectativa por volver a ver al ídolo americanista era alta, pero pocos esperaban un recibimiento tan frontal. En uno de los videos promocionales lanzados por la cadena para anunciar su incorporación, la tensión escaló rápidamente cuando Claudia García cuestionó la llegada del analista con una frase provocadora:

"Esta es mi casa, nadie sabe más de futbol que yo y muchísimo menos un americanista. ¿Esta vendida de humo qué es?", sentenció García.

La respuesta de Brailovsky no se hizo esperar, recurriendo a ese estilo directo y confrontativo que lo caracterizó durante años en el programa "La Última Palabra". Sin titubear, el "Ruso" lanzó una frase que encendió el debate digital:

"Ey ey ey, calladita, nena. Llegué yo acá eh, acá es FOX y vos, calladita", respondió el argentino de forma tajante.

🦅Un americanista llega a FOX, y @claudiagarciasv lo recibe así…👀



Bienvenido a tu casa, @RusoEl23 , ¡bienvenido a FOX!🔥 pic.twitter.com/zlhruZ9IvH — FOX (@somos_FOX) January 17, 2026

¿Realidad o marketing televisivo?

Aunque el mensaje resultó impactante para muchos espectadores y generó críticas en plataformas como X (antes Twitter), la realidad detrás de cámaras apunta a una dinámica de trabajo ya establecida.

Cabe destacar que este intercambio forma parte de una estrategia promocional planificada. Claudia García y Daniel Brailovsky mantienen una buena relación profesional desde hace tiempo, ya que compartieron micrófonos y pantalla en Fox Deportes para el público de Estados Unidos.

El ángulo de la campaña busca resaltar la personalidad fuerte de Brailovsky, quien regresa para retomar su lugar como uno de los críticos más punzantes y polémicos de la industria, dejando claro que no piensa ceder terreno ante nadie en su nueva etapa en México.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.