ESPN anuncia nuevo refuerzo procedente de Chivas

Apenas en el inicio del 2026, ESPN ha añadido a una conductora más a sus filas; además, este refuerzo llega procedente de las transmisiones de Chivas en Amazon Prime Video a tan solo unos cuantos días de haber anunciado su salida.

El anuncio se dio a través de redes sociales, en donde se dio a conocer el perfil de la más reciente miembro del 'Líder Mundial en Deportes'.

¿Quién es el nuevo refuerzo de ESPN?

Se trata de Karen Tapia, quien hasta hace poco tiempo formaba parte de las filas de Amazon Prime Video para las transmisiones de Guadalajara como local como reportera de cancha de los equipos visitantes.

Tapia llega a ESPN como refuerzo | IG: @karentapia_a

En sus redes sociales, ESPN hizo el anuncio oficial de la llegada de Karen como nueva conductora, teniendo un debut inmediato en el programa SportsCenter este viernes 16 de enero. Dentro de los videos en los cuales se anunció su llegada, se dieron a conocer también algunos detalles de sus gustos personales, tales como su ídolo deportivo: Cristiano Ronaldo.

También, en la sección de comentarios, uno de sus excompañeros en Prime Video, Antonio Camacho, le dedicó unas palabras con el motivo de su salida de la plataforma: "Vuela alto, rómpela como mereces, crack", palabras que fueron malinterpretadas por un pequeño sector del público.

Como parte del contenido posteado para darle la bienvenida, la misma Karen Tapia tuvo un video invitando a los seguidores de ESPN a acompañarla en su primer día dentro del programa de SportsCenter, en donde hizo su debut dentro de la programación del canal acompañada de Ricardo Puig.

La van a extrañar

Tan solo una semana pasó desde que Karen anunció su salida de las transmisiones de Chivas en Prime Video; sin embargo, desde aquella publicación, hasta las más recientes ya siendo parte de ESPN, los fanáticos del Rebaño Sagrado han dejado saber que extrañarán a la conductora en los juegos como local de los Rojiblancos.

Despedida de Enrique Noriega | Captura de Instagram

Tal y como sucedió en su bienvenida al canal, en su publicación de despedida, sus ahora excompañeros de Amazon le dedicaron unas palabras, resaltando el narrador de los partidos de Chivas Varonil, Enrique Noriega: "Tapia, sabes que te admiramos un montón. La vas a romper, eres una extraordinaria persona y una gran profesional. Aquí dejas varios amigos, incluyéndome. Sigue ese camino, eres top", redactó.