¿Messi a la Kings League? Gerard Piqué abre las puertas

El exdefensor del Barcelona tiene planes muy claros para el futuro de su exitosa competición de siete contra siete. Tras el impacto global de su marca, el catalán apunta ahora hacia su antiguo compañero y amigo, Lionel Messi, como el gran fichaje histórico.

En partido | AP

La propuesta busca que el capitán de la Selección Argentina participe en la liga una vez que decida finalizar su etapa en la MLS. El proyecto combina el deporte tradicional con dinámicas de videojuegos y reglas disruptivas que atraen a millones de jóvenes espectadores.

¿Qué dijo Piqué sobre Messi en la Kings League?

Gerard Piqué manifestó su entusiasmo ante la posibilidad de contar con la presencia del rosarino en sus canchas. El empresario confía en que el formato dinámico y menos exigente del torneo resulte atractivo para el máximo ganador del Balón de Oro.

"Leo es el mejor de la historia de este deporte y tenerlo con nosotros sería increíble. Yo he tenido la suerte de jugar con los mejores del mundo y siempre habrá oportunidad para que ellos puedan participar aquí", expresó el catalán.

El certamen destaca por sus innovaciones constantes y la participación de figuras mundiales del futbol que ya dejaron la actividad profesional. La inclusión de cartas con ventajas especiales y penales ejecutados por presidentes genera una atmósfera de espectáculo única en su tipo.

Durante partido | AP

Lionel Messi transita actualmente sus 38 años con la vigencia intacta en el Inter Miami y con la mirada puesta en el Mundial. Aunque su enfoque permanece en el césped, su perfil empresarial lo vincula constantemente con nuevos horizontes de inversión y entretenimiento.

El proyecto de la Kings League

La Kings League ya cuenta con el apoyo de reconocidos creadores de contenido y exfutbolistas de élite que actúan como dueños de equipos. Esta estructura facilita el acercamiento con estrellas de la talla del diez, quien siempre valora los proyectos innovadores.

El mundo del futbol espera con ansias ver si este reencuentro deportivo ocurre finalmente bajo el formato de la Kings League. Por ahora, el sueño de Piqué permanece latente mientras el mejor jugador del mundo sigue su carrera en los estadios de Estados Unidos.

En acción | AP



