"Layún es el jugador más malo que ha tenido México en la historia": Jorge Campos previo al Juego de Leyendas

El Juego de Leyendas -que se llevará a cabo en Monterrey- dejó grandes momentos entre figuras nacionales e internacionales, entre ellas uno de los personajes más carismáticos del balompié nacional, Jorge Campos. El Inmortal fue invitado para jugar con el equipo internacional, razón por la cual Miguel Layún bromeó sobre dejarle algún 'recuerdito' por 'traidor'.

Fiel a su estilo, Campos bromeó en la zona mixta y le respondió a Miguel Layún. "No existe. No me gusta jugar con él. Es el jugador más malo que ha tenido México en la historia. Como me criticó ahora lo voy a criticar; yo no tengo la culpa de que me hayan convocado los internacionales".

Se lanzó contra Zague también

Además de los comentarios para Layún, Campos también le dedicó un par de mensajes a su excompañero mundialista y actual compañero en TV Azteca, Luis Roberto Alves 'Zague'. El legendario exjugador mexicano comentó que el máximo goleador del América no le pudo ayudar a ganar una Copa del Mundo, razón por la cual se fue con las leyendas internacionales

"Soy internacional, discúlpenme Layún y Zague; hubieras metido el de cabeza (contra Noruega en 1994). Que no hablen. No, es disfrutar el momento y yo no tengo la culpa de que me hayan invitado los internacionales", agregó.

Campos en el Mundial | MEXSPORT

¿Quiénes estarán en el Juego de Leyendas en Monterrey?

El Juego de Leyendas en Monterrey tendrá una basta cantidad de exfutbolistas nacionales e internacionales, en las que destacan por los nacionales: Luis Hernández, Jared Borgetti, Miguel Layún, Oribe Peralta, Andrés Guardado, Francisco Palencia, Antonio Naelson ‘Sinha’, Marco Fabián, Óscar Pérez, Moisés Muñoz, Zague, Hiram Mier y Héctor Moreno.

Mientras que del lado de los internacionales están: Alessandro Del Piero, Francesco Totti, Carles Puyol, Xavi Hernández, Iker Casillas, Sergio Busquets, René Higuita, Wesley Sneijder, Pepe, Cafú y Jorge Campos.

El Juego de Leyendas de la FIFA se llevará a cabo el sábado 17 de enero en el Estadio BBVA, como parte de las actividades previas a la Copa del Mundo. Monterrey, al ser ciudad sede del certamen, le regalará a su gente un gran momento de acción con nombres que pusieron en lo más alto el balompié mundial.

Miguel Layún en un Juego de Leyendas | IMAGO7