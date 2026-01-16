Moisés Muñoz revela quién debe ser el portero titular de México en el Mundial 2026

Solo quedan cinco meses de espera para la Copa del Mundo de 2026, por lo que las selecciones en el mundo siguen poniendo en forma a sus plantillas para poder competir en la primera versión del torneo con 48 selecciones.

México, como uno de los anfitriones, ha tenido una duda recurrente a lo largo del ciclo mundialista, ¿quién va a ser el portero titular para en el Mundial? Ya que, dentro de la 'baraja' de opciones, aún resaltan algunos nombres, incluido el de Guillermo Ochoa. Moisés Muñoz, como parte de los invitados al Juego de Leyendas, ya ha elegido a su favorito.

Moisés confía en el talento 'nuevo' | MexSport

¿Quién debe ser el titular para Moy?

El exguardameta de las Águilas del América expresó que desde su punto de vista, la portería mexicana está muy bien cubierta por el par de jugadores que el 'Vasco' Aguirre tiene en mente, por lo que sea cual sea la decisión final del entrenador azteca, para él estará bien.

"Cualquiera de los dos, tienen las mismas posibilidades que son los únicos dos porteros que han estado en el arco mexicano", mencionó el exfutbolista.

También, uno de los temas más relevantes en el aspecto de los porteros le fue cuestionado a Muñoz, ¿debe ir Guillermo Ochoa a la Copa del Mundo? A lo que su excompañero en el Tri dio una respuesta afirmativa a la presencia del veterano.

¿OCHOA COMO TERCERO?



"Malagón y 'Tala' Rangel tienen las mismas posibilidades de ser portero titular" Moi Muñoz deja como tercer portero a Memo Ochoa.



"Para mí sería el tercer portero. Por todo lo que implica Memo, por hacer historia, por la experiencia que va a aportar al grupo y también por el hecho que cuando lo llegues a requerir, en Mundiales es donde ha dado sus mejores actuaciones. De tener la posibilidad de hacerlo, yo sí lo pondría de tirarla en un partido", dijo Moisés Muñoz previo al Juego de Leyendas en Monterrey.

Las dudas en la portería

Aunque el Mundial está cada vez más cerca de comenzar, el Javier Aguirre realmente no tiene a un titular para el primer partido ante Sudáfrica el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca; sin embargo, todo parece indicar que tanto Luis Ángel Malagón como Raúl 'Tala' Rangel, serán los dos que inevitablemente estarán en la convocatoria del Tri.

Aguirre tendrá que meter a tres porteros a su convocatoria | MexSport

Es en cuanto al tercer portero donde las dudas crecen, pues para algunos aficionados, el tercer guardameta tiene que ser Carlos Acevedo de Santos Laguna, pero para muchos otros, la posibilidad de que Memo Ochoa asista a su sexto Mundial les es más llamativo, incluso teniendo la misma opinión que Muñoz, permitiendo que el portero del Limassol tenga al menos un partido como titular.