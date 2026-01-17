Federico Viñas brilla en España con anotación para Real Oviedo

El Real Oviedo visitó Pamplona con la urgencia de sumar puntos para escapar de los puestos de peligro en el cierre de la jornada 12. Federico Viñas asumió el protagonismo ofensivo y logró abrir el marcador a los 40 minutos del primer tiempo, brindando una esperanza momentánea a la afición del conjunto asturiano.

Festejo | IMAGO7

¿Cómo fue el gol de Viñas?

Tras la ejecución de un tiro de esquina, el atacante ganó la posición en el área con un potente cabezazo dirigido hacia el poste. La estirada del portero Sergio Herrera resultó insuficiente para detener el impacto, permitiendo que el futbolista charrúa celebrara su tercera conquista personal en el torneo español.

Federico Viñas disputó 16 de los 19 encuentros oficiales del Real Oviedo en la presente campaña, consolidándose como la pieza fundamental del esquema táctico. Además de sus goles, el uruguayo registra dos asistencias fundamentales, lo que demostró un compromiso total con el proyecto deportivo que lidera su compatriota desde el banquillo técnico.

El delantero alcanzó una marca estadística muy especial que no se veía en la institución desde hace más de dos décadas en la máxima categoría. Como dato curioso, el uruguayo es el primer jugador que marca dos goles consecutivos del Real Oviedo como visitante en LaLiga desde que Julio César Dely Valdés lo hiciera en enero del año 2000.

En acción | IMAGO7

La falta de solidez defensiva en los minutos finales permitió que Osasuna remontara el encuentro para dejar un marcador definitivo de 3-2.

La situación del club en la tabla de posiciones se vuelve crítica tras sufrir esta nueva caída en condición de forastero frente a un rival directo. El cuerpo técnico debe trabajar arduamente en la concentración del plantel, ya que los errores individuales están castigando severamente el esfuerzo realizado por figuras como el exjugador de León.

Objetivos de Real Oviedo

El objetivo principal del Real Oviedo sigue siendo la permanencia en LaLiga 2025-2026, una meta que se aleja con cada derrota acumulada en el calendario. Los jugadores blanquiazules necesitan encontrar un equilibrio emocional para transformar sus buenas actuaciones individuales en victorias colectivas que les permitan respirar en la clasificación general.

La próxima jornada representará una final anticipada para el equipo de Almada, que contará con la motivación de un Viñas en racha goleadora para buscar el triunfo. La afición espera que el equipo recupere la confianza necesaria para abandonar el fondo de la tabla y asegurar su estancia en la elite del futbol.