Al Nassr gana y rompe mala racha; Cristiano Ronaldo se fue sin goles

Al Nassr y Cristiano Ronaldo rompieron la mala racha. El equipo del Comandante terminó por ganar en un dramático partido el Al-Shabab, que sirvió para dejar atrás los fantasmas después de cuatro partidos sin ganar en la Liga Profesional Saudí.

Los Caballeros de Najd comenzaron de manera impresionante el partido, pues en el minuto dos abrieron el marcador. Joao Félix y Cristiano Ronaldo hicieron una triangulación fantástica que terminó en un autogol por parte de Saad Balobaid, aunque ‘El Bicho’ intentó terminar por rematar dicho balón para anotar su gol número 960.

Primeros instantes | @AlNassrFC_EN

Al Nassr aumentó la ventaja tan solo seis minutos después, con un golazo de otro partido por parte de Kingsley Coman. El francés recibió un balón dentro del área y con una chilena acrobática puso el 2-0 en el marcador, en un partido que era completamente por parte del equipo de Cristiano Ronaldo.

El conjunto visitante contestó a la media hora de partido, con el mismo invitado con el que Al Nassr abrió el marcador. Mohamed Simakan intentó cortar un balón del Al-Shabab, pero para la mala fortuna del defensor, la esférica terminó en su propio arco.

Acciones | @AlNassrFC_EN

¿Cómo fue el segundo tiempo?

Con la inspiración por anotar antes del descanso, el Al-Shabab comenzó con todo el segundo tiempo, y al minuto 53 tuvo su recompensa. Carlos Carvalho anotó el empate y puso en predicamentos a Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus, pero la suerte le sonrió al cuadro local.

Después del empate, el conjunto del astro lusitano se fue con la ventaja numérica en el partido, tras una doble amarilla a Vincent Sierro. Tras la expulsión, Abdulrahman Ghareeb entró de cambio y anotó el gol del triunfo a menos de 15 minutos del final.

¿Qué sigue para Al Nassr y Cristiano Ronaldo?

La victoria del Al Nassr sobre Al-Shabab los colocó en la segunda posición de la Primera División Saudí, solo cuatro puntos detrás de Al Hilal. A media semana, Cristiano Ronaldo y compañía enfrentarán a Damac FC, equipo que se encuentra en la parte baja de la tabla.

El héroe del juego | @AlNassrFC_EN