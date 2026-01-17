Necaxa vs Atlas EN VIVO Liga MX Clausura 2026 Jornada 3

Necaxa y Atlas se miden en la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX este sábado a las 17:00 horas, con la obligación de sumar para no resagarse en este arranque de torneo, luego de caer a mitad de semana y ambos por idéntico marcador de 2-0, en el marco de la primera Fecha doble del actual certamen.

Los Rayos, que repiten en casa, el Estadio Victoria, llegan a este compromiso, luego de caer ante su afición contra Rayados; mientras que los Rojinegros arriban tras ser derrotados por Cruz Azul, en el Estadio Cuauhtémoc, la nueva casa de La Máquina.

El conjunto de Aguascalientes con nuevo estratega, el uruguayo Martín Varini, quien dirigió a Bravos el torneo anterior, se ubica en el octavo lugar de la tabla general, con tres unidades, producto de su triunfo en La Comarca, 1-3 sobre Santos, en la jornada inaugural.

Por su parte, los Zorros bajo el mando de Diego Cocca, estratega que los llevó al Bicampeonato del Apertura 2021 y el Clausura 2022, es el lugar 14 de la clasificación, con tres puntos, tras su victoria 1-0 sobre Puebla, también en la jornada inaugural.