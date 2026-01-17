Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver Pumas vs León?

El certamen Clausura 2026 de la Liga MX no detiene su marcha y presenta un duelo de alta intensidad este fin de semana en la capital del país. Pumas y León se enfrentarán en la jornada previa a la pausa por los compromisos amistosos de la Selección Mexicana.

En partido | IMAGO7

¿Cómo llegan Pumas y León al partido?

El conjunto de la Universidad Nacional llega con el ánimo renovado tras conseguir su primera victoria de la temporada en una plaza sumamente complicada. Los dirigidos por Efraín Juárez lograron imponerse como visitantes ante Tigres, un resultado que inyectó la confianza necesaria al plantel para trabajar con mayor tranquilidad durante la semana.

Por otro lado, el cuadro esmeralda arriba a este compromiso con la tarea pendiente de encontrar una estabilidad en su funcionamiento colectivo sobre el terreno de juego. El equipo ha mostrado dos caras distintas en el inicio del campeonato, al alternar un debut victorioso contra Cruz Azul con una dolorosa derrota sufrida ante Pachuca hace pocos días.

La escuadra auriazul sabe que el duelo en casa representa la oportunidad ideal para confirmar que el triunfo en Monterrey no fue una casualidad del calendario deportivo. El grupo busca cerrar esta etapa inicial del torneo con un balance positivo que les permita encarar el receso internacional con una perspectiva mucho más optimista.

En juego | IMAGO7

El equipo de León necesita corregir los errores defensivos que le costaron puntos valiosos en su última presentación frente a los Tuzos en su propio estadio. Para los visitantes, no rezagarse en la tabla general es una prioridad absoluta, entendiendo que el arranque del certamen define las aspiraciones de liguilla para cualquier club.

La pausa por la fecha FIFA servirá para que ambos entrenadores ajusten piezas tácticas y recuperen a los jugadores que presentan algunas molestias físicas menores tras el desgaste inicial. Sin embargo, el resultado de este domingo determinará el clima interno con el que trabajarán los futbolistas durante los próximos diez días de entrenamiento.

La afición espera un partido abierto y con llegadas en ambas áreas, dadas las propuestas ofensivas que han mostrado los dos estrategas en las fechas previas del Clausura 2026.

¿Dónde ver Pumas vs León?

Fecha: Domingo 18 de enero

Domingo 18 de enero Hora: 12:00 horas del centro de México

12:00 horas del centro de México Lugar: Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México

Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México Transmisión: Canal 2, ViX Premium, TUDN

En acción | IMAGO7



