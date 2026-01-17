Afición del Real Madrid abuchea a jugadores y piden renuncia de Florentino Pérez

La afición merengue ni perdona ni olvida y debido al mal momento deportivo que vive el Real Madrid, los abucheos y silbidos aparecieron en las gradas del Santiago Bernabéu para prácticamente todos los jugadores del primer equipo.

Jugadores del Real Madrid abucheados | AP

En cuanto el equipo saltó a la cancha para realizar ejercicios de calentamientos previo al pitazo inicial, la afición empezó a mostrar su molestia y se escucharon los primeros silbidos en contra de los jugadores, mismos que marcaron lo que sería la tónica de todo el partido.

Afición abuchea a las "estrellas"

Minutos previos al arranque del partido, mientras el sonido local daba la alineación titular de Álvaro Arbeloa, las gradas abuchearon uno a uno a todos los jugadores que aparecían en pantalla, aunque fue evidente que la molestia es mayor con ciertos jugadores en especifico, principalmente las llamadas "estrellas".

Jude Bellingham y Vincius Jr. fueron con gran diferencia los jugadores más abucheados y silbados por la afición presente en el Santiago Bernabéu; mismos jugadores que fueron señalados de tener una mala relación con Xabi Alonso, situación que llevó al exentrenador a tener una mala relación con el vestidor blanco y posteriormente culminó con su salida del club.

Vinicius el más abucheado por la afición | AP

Piden renuncia de Florentino

En los últimos año el Real Madrid se ha enfrentado a diversas crisis de las cuales se ha sabido sobreponer y si bien la afición es exigente y demuestra su descontento, el Santiago Bernabéu alzó la voz como pocas veces lo ha hecho y el presidente del club, Florentino Pérez, no se salvó.

Desde los primeros minutos del encuentro ante el Levante en cierto sector de las gradas logró escucharse "Florentino dimisión. Florentino dimisión", pidiendo así la salida del que es considerado por muchos al mejor presidente en la historia del club.

Piden renuncia de Florentino | AP

Gonzalo, el único ovacionado en el Madrid

Los pocos canteranos titulares del Real Madrid fueron los únicos que "se salvaron" de los reclamos y Gonzalo, el delantero el joven delantero español, fue el único que durante el partido fue ovacionado por la afición durante un breve momento de la primera mitad del partido, sin embargo, fue sustituido en el descanso.