Marc Guehi dejará el Crystal Palace para reforzar al Manchester City

El Manchester City está a punto de completar el fichaje del defensor Marc Guehi, informó el viernes Oliver Glasner, quien también anunció que dejará su cargo como entrenador del Crystal Palace al final de la temporada.

Marc Guehi en el Crystal Palace | AP

Durante el pasado verano, el internacional inglés vio desmoronarse un traspaso a Liverpool en el último día del mercado de fichajes y se esperaba ampliamente que se uniera al campeón de la Premier League al final de la temporada.

Pero el City se entrometió. Su técnico Pep Guardiola quiere reforzar al plantel al aspirar por los títulos de la Premier League y la Champions League.

"Según la última información, el acuerdo con Marc está en las etapas finales", dijo Glasner a los periodistas antes del partido del sábado del Palace contra Sunderland. “Cuando los jugadores quieren avanzar, un acuerdo sucederá. Parece que ha sucedido ahora".

En Premier League | AP

Glasner, quien dejará el Palace cuando su contrato expire al final de la temporada, dijo que Guehi no jugará en el encuentro contra Sunderland.

Guardiola declinó comentar sobre la posible fichaje de Guehi, de 25 años. El City adquirió recientemente al atacante Antoine Semenyo durante el mercado de pases de enero.

La defensa central está en el último año de su contrato con el Palace y el club londinense optó por venderle ahora en lugar de perderlo como agente libre.

"Todos querían que Marc se quedara para siempre", dijo Glasner. "Hablé con él, por supuesto, eso queda entre nosotros. Marc lo demostró en la ventana de transferencias de verano, lo demostró todo el otoño que estaba 100% comprometido con el equipo y con el Crystal Palace".

Crystal Palace campeón | AP

"Le deseo todo lo mejor para el resto de su carrera. Todavía está al comienzo de su gran carrera. Es alguien fantástico", añadió.

El anuncio de Glasner sobre su salida, después de haber llevado al Palace a conquistar el título de la FA Cup la campaña pasada, aumenta las posibilidades de que sea contratado por el Manchester United.

El United despidió al técnico Ruben Amorim la semana pasada y contrató a Michael Carrick, exjugador del club, para asumir el puesto hasta el final de la temporada.

Ha trascendido el interés de la jerarquía del United por Glasner por sus credenciales de títulos con su antiguo club Eintracht Frankfurt y luego con el Palace, además de demostrar que sabe lidiar con la presión de la máxima categoría de Inglaterra.

“Mi decisión ya fue tomada hace meses”, dijo el austriaco de 51 años. "Tuve una reunión (con el copropietario Steve Parish) en el receso internacional de octubre. Cenamos y tuvimos una conversación muy larga y le dije que no firmaría un nuevo contrato con el Crystal Palace".