"Volpi fue la mejor contratación de mi carrera, incluso por encima de Ronaldinho": Arturo Villanueva

Uno de los momentos más 'dulces' en la historia de Querétaro fue bajo el mando de Arturo Villanueva, quien fue director deportivo en una época en la que incluso los Gallos pudieron jugar la Gran Final de la Liga MX.

'El Calaco', quien actualmente se desempeña en el programa Órbita Deportiva, durante mucho tiempo y en diferentes espacios ha comentado las diferentes maneras en las que reforzó al equipo, llevando incluso a Ronaldinho al plantel con el cual se quedaron como subcampeones en 2015, pero recientemente, habló acerca del que él considera el mejor fichaje de su dirigencia.

Villanueva en presentación de refuerzos | MexSport

El mejor fue un portero

Durante su participación en el podcast de Raúl Sarmiento, Arturo Villanueva reveló algunos detalles acerca del equipo que logró conformar junto a Ignacio Ambriz como su entrenador, asegurando, a pesar de haber contado con Ronaldinho, que su mejor fichaje fue sin duda Tiago Volpi.

Y no solo eso, el respeto por el portero sudamericano fue tanto por parte del 'Calaco' es tan grande, que incluso ha asegurado que no se arrepiente de no haber fichado a Víctor Valdés, exportero del Barcelona.

"Volpi ha sido la mejor contratación de mi carrera, por encima de Ronaldinho. Yo estaba en Manchester, cerrado el contrato con Víctor Valdés, ex portero del Barcelona, lo tenía amarrado, y me hablan para que me vaya a Brasil a ver a un arquero que nadie conoce. Dejé en pausa las negociaciones con Víctor, voy a Brasil, veo dos partidos de Volpi y lo invito a cenar", dijo el ahora comentarista.

Volpi en su primera etapa con Gallos | MexSport

El directivo de los fichajes 'imposibles'

A pesar de haber comentado que a Volpi "nadie lo conocía", Villanueva logró hacerse de un portero que terminó creciendo de manera exponencial, convirtiéndose en subcampeón del futbol mexicano y, posteriormente, en un 'objeto del deseo' de otros equipos tales como Toluca, el cual se convirtió en su segundo club dentro del futbol mexicano.

Sin embargo, la historia que más logra destacar en el lapso de tiempo en que el 'Calaco' estuvo al mando de los Gallos, es la llegada de Ronaldinho, quien también fue parte de aquel equipo subcampeón ante Santos Laguna. En distintos espacios, Villanueva ha explicado la manera en la que convenció al Balón de Oro de llegar a la Liga MX.

La reunión en la que logró convencer al exjugador de Barcelona se dio por medio de su hermano, quien lo llevó a una fiesta en su casa, donde dentro de una alberca, platicando mientras la fiesta se llevaba a cabo, logró convencerlo solo mencionándole que iría a Querétaro "a divertirse".