Miguel Borja ya entrena en La Noria con Cruz Azul

Miguel Borja ya se encuentra trabajando en La Noria. El atacante colombiano continúa con su preparación de cara al Clausura 2026, enfocado en ponerse a punto lo antes posible para integrarse de lleno al proyecto celeste.

Festejo | MEXSPORT

Desde muy temprano, ‘Colibrí’ arribó a las instalaciones de La Noria con el objetivo de ponerse al corriente en el aspecto físico, consciente de que su adaptación será clave para competir rápidamente por un lugar en el once titular.

¿Miguel Borja viaja a Puebla?

Borja viajará por la tarde a Puebla para presenciar el partido de Cruz Azul, donde podrá observar de cerca a sus nuevos compañeros y comenzar a empaparse del funcionamiento del equipo desde fuera del terreno de juego.

Con su llegada, se da por terminada una de las novelas del mercado para La Máquina. La directiva celeste logró liberar la plaza de No Formado en México tras concretar la salida de Mateusz Bogusz, quien emprendió viaje el día de ayer a Houston para presentar pruebas físicas y exámenes médicos con el Dynamo.

Esta situación abrió la puerta para que Borja pudiera incorporarse al plantel, resolviendo un tema administrativo que había retrasado su anuncio oficial.

En La Noria | X: @gerardoo_gh

Ahora, el delantero colombiano esperará incorporarse a los entrenamientos grupales ya bajo las órdenes de Nicolás Larcamón, con quien comenzará a trabajar en los próximos días para adaptarse a la idea futbolística del estratega argentino.

¿Cuándo presenta Cruz Azul a Borja?

En Cruz Azul se contempla que la presentación oficial de Miguel Borja se lleve a cabo la próxima semana, una vez que complete sus primeros entrenamientos y se ajuste al ritmo del equipo.

Borja llega con la misión de potenciar el ataque celeste y convertirse en una pieza clave en ofensiva, donde se espera que haga una sociedad importante con Gabriel Fernández, formando una mancuerna que ilusione a la afición de La Máquina rumbo al Clausura 2026.