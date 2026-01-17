VIDEO: ¡Qué bruto, póngale cero! Bad Bunny confunde Perú con Chile en pleno concierto

El inicio del Debí Tirar Más Fotos World Tour en Lima tuvo un desliz que se volvió viral

El público reaccionó con algunos reclamos, pero luego siguió con fiesta que se armó.
El público reaccionó con algunos reclamos, pero luego siguió con la fiesta. | Redes Sociales
Jorge Reyes Padrón
17 de Enero de 2026

La noche del viernes 16 de enero de 2026, el esperado regreso de Bad Bunny a Lima no solo se recordó por la energía del público y la puesta en escena, sino por un inesperado desliz geográfico por parte del artista que generó sorpresa y memes entre los más de 40 mil asistentes y usuarios en redes sociales.

El momento ocurrió cuando el puertorriqueñó apareció en escena con una casaca con los colores de la bandera peruana para dar paso al segmento “La Casita”. Al dirigirse al público, confundió el país donde se encontraba con el de su presentación previa, desatando reclamos y chiflidos.

El cantante soltó el grito de Chile en lugar de Perú / Especial
El público no dejó que el error arruinara el espectáculo

A pesar del lapsus, la audiencia continuó disfrutando del show de principio a fin. Varios espectadores reaccionaron con humor o empatía, restando dramatismo al error geográfico del artista. 

Bad Bunny no se pronunció sobre el percance, pero sí mantuvo una interacción cercana con los asistentes y agradeció repetidamente el apoyo del público peruano durante toda la velada.

El cantante no se detuvo a corregir su error y continuó con su show / Especial
Celebridades locales y momentos especiales en Lima

Uno de los puntos más celebrados de la noche fue “La Casita”, que en Lima contó con la participación de Natalie Vértiz, Yaco Eskenazi, y las influencers Miranda Salaverry y Vanessa López. La presencia de figuras locales reforzó el atractivo del segmento y se convirtió en uno de los momentos más fotografiados del concierto.

El concierto, sin teloneros, cerró su primer bloque con la aparición del personaje animado Concho, quien dedicó una frase al público que desató ovaciones: “Perú es la capital gastronómica del mundo”. 

Cabe recordar que Bad Bunny también estará en el Super Bowl / Especial
Ese guiño a la cultura local selló una jornada que, pese al error inicial, confirmó el éxito del regreso de Bad Bunny a Lima.

Los memes no pudieron faltar 

Ante el error geográfico, la banda cibernética dejó sus comentarios de broma y sarcásticos.

“Perú es una provincia chilena que más temprano que tarde será absorbida naturalmente”, “Lima es parte de Chile no hay equivocación”, “Son lo mismo Chile, Perú, Bolivia, Guatemala…Ecuador…” y “Son lo mismo porque no juegan el mundial”.

Los memes no pudieron faltar ante la comparación / Especial
VE AQUÍ EL VIDEO 👇🏻

@djjmperu Bad Bunny se confunde de país 😅 #badbunny #badbunnyconcert #badbunnyenperu ♬ sonido original - Dj JM

