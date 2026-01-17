Habrá nuevo día de descanso obligatorio en 2026… pero no para todos

Checa la fecha antes de que empieces a planear una salida o armes un plan

El día feriado fue publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Jorge Reyes Padrón
17 de Enero de 2026

En 2026, México sumará un nuevo día de descanso oficial... pero antes de que corras a planear tu puente, ojo: este beneficio aplica únicamente para los trabajadores del sector bancario.

La noticia, que ya generó revuelo en redes y oficinas, llegó tras la publicación del acuerdo en el Diario Oficial de la Federación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), donde se detalla que el lunes 2 de noviembre, Día de Muertos, será feriado bancario obligatorio.

El día de asueto es para los trabajadores de bancos y instituciones financieras / FREEPIK
"Fue el pasado 10 de diciembre cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público difundió en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se determinan los días que se consideran como inhábiles para las instituciones financieras", dice el documento.

¿Aplica para todos?

No. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aclara que la medida solo obliga al cierre de instituciones financieras bajo su supervisión. Eso significa que sí, bancos cerrados, pero los cajeros automáticos seguirán operando con normalidad.

Hacienda publicó en el Diario Oficial de la Federal la fecha de descanso / FREEPIK
También se destaca que las operaciones interbancarias podrían verse afectadas si involucras a un banco que sí cierra y otro que no. Por ejemplo, Banco Azteca, que suele operar los 365 días del año, podría registrar retrasos en transferencias si estas involucran a instituciones cerradas.

Estos son los 10 días de descanso para el sector financiero en 2026:

  • Jueves 1 de enero – Año Nuevo
  • Lunes 2 de febrero – Conmemoración del 5 de febrero
  • Lunes 16 de marzo – Natalicio de Benito Juárez
  • Jueves 2 y viernes 3 de abril – Semana Santa
  • Viernes 1 de mayo – Día del Trabajo
  • Miércoles 16 de septiembre – Independencia de México
  • Lunes 2 de noviembre – Día de Muertos
  • Lunes 16 de noviembre – Revolución Mexicana
  • Sábado 12 de diciembre – Día del Empleado Bancario
  • Viernes 25 de diciembre – Navidad
Los bancos no trabajarán cuando sea 2 de noviembre / FREEPIK
"La CNBV señaló que durante los días que son considerados como inhábiles para el sector financiero, todas las instituciones bajo su vigilancia deberán cerrar sus puertas y suspender todas sus operaciones".

¿Será el primer paso para un nuevo feriado nacional?

El hecho de que el Día de Muertos entre por primera vez como descanso oficial (aunque sea para un sector específico), ha desatado especulaciones sobre su posible integración futura al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, que establece los días de descanso obligatorios para todos los trabajadores mexicanos.

Así que ya lo sabes, hay nueva fecha en el calendario... para algunos / FREEPIK
