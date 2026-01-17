Bebeto recuerda a México con nostalgia: “Está en mi corazón”

El exjugador brasileño, José Roberto Gama de Oliveira, mejor conocido como Bebeto se encuentra en el World Cup Nations en Sao Paulo 2026, donde recordó a México y aseguró que tiene un recuerdo lindo por el país.

“En México me acuerdo alí empezó fui campeón Mundial sub 20 en el Estadio Azteca, México está dentro de mi corazón”, resaltó el exfutbolista para los micrófonos de Récord en este torneo de la Kings League en tierras amazónicas.

Bebeto l X: CBF_Futebol

¿Qué hizo Bebeto como jugador?

Bebeto es uno de los nombres más emblemáticos en la historia del futbol brasileño. Delantero elegante, oportunista y con un olfato goleador privilegiado, Bebeto fue protagonista de una época dorada para la selección de Brasil y dejó una huella imborrable tanto a nivel de clubes como en el escenario internacional.

Nacido el 16 de febrero de 1964 en Salvador de Bahía, inició su carrera profesional en el Vitória, aunque rápidamente dio el salto a clubes de mayor exposición como Flamengo y Vasco da Gama. Desde sus primeros años mostró una capacidad especial para aparecer en el momento justo dentro del área, combinando técnica, inteligencia y definición.

Exjugador brasileño l X: CBF_Futebol

La gloria con la Verdeamarela

Con la selección brasileña, Bebeto vivió sus mayores glorias. Fue parte fundamental del equipo que conquistó la Copa América de 1989, torneo disputado en Brasil, donde el combinado verdeamarela rompió una sequía de títulos continentales. Su sociedad ofensiva con Romário marcó una era y se convirtió en una de las duplas más temidas del futbol mundial.

El punto más alto de su carrera llegó en la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994. Bebeto fue pieza clave en el título mundial de Brasil, el cuarto en su historia, anotando goles decisivos y siendo recordado por la icónica celebración del “bebé mecido”, dedicada a su hijo recién nacido, una imagen que dio la vuelta al mundo y quedó grabada en la memoria colectiva del futbol.

Brasil l X: CBF_Futebol

Además del Mundial, Bebeto también ganó la Copa Confederaciones 1997 y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, consolidando un palmarés internacional envidiable. Su capacidad para rendir en torneos cortos y partidos decisivos lo convirtió en un jugador confiable para cualquier entrenador.

A nivel de clubes, Bebeto tuvo una exitosa etapa en Europa, particularmente con el Deportivo La Coruña, donde fue referente y goleador, ayudando al crecimiento de un club que comenzó a competir de tú a tú con los grandes de LaLiga española durante la década de los noventa.

