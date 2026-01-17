Alberto del Río regresa a los cuadriláteros acompañado de Kim Shantal

Alberto del Río ha regresado a los cuadriláteros, aunque desafortunadamente para sus fans no lo hizo en WWE como muchos querían y pensaban; por el contrario, 'El Patrón' ha aparecido en The Crash, empresa de Tijuana en donde además no ha aparecido solo.

Aún no se sabe si el mexicano regresará a AAA, pues su regreso al ring se ha dado justamente a tan solo un día de que la empresa debute en Fox.

Aparición especial de la influencer | Captura de Instagram

El regreso del 'Patrón'

Fue la noche del viernes 16 de enero cuando Alberto del Río apareció en la empresa The Crash como parte del evento estelar de la cartelera haciendo equipo con su hermano Hijo de Dos Caras para enfrentarse a Doc Gallows y Karl Anderson, otros dos ex WWE, en lo que la misma empresa denominó la "Lucha Súper Estrella de Lujo".

Lo inusual de su presencia fue con quién llegó acompañado, pues Kim Shantal apareció con él desde su entrada y estuvo a su lado durante el combate. Ambos son exparticipantes del reality La Granja VIP, por lo que las opiniones en redes sociales han sido divididas después de su participación que culminó el mes de diciembre de 2025.

Cartel de la lucha | IG: @thecrashluchalibre

Algunos de los comentarios de las gente han celebrado el regreso de Alberto a un ring después de mantenerse alejado por su aparición en La Granja; sin embargo, un sector del público que apoyaba a algunos de sus rivales, han mostrado un notorio descontento con que del Río vuelva a aparecer en el foco máximo de atención.

¿Y entonces WWE?

A pesar de que para la mayoría de los aficionados el regreso de Alberto es una buena noticia, realmente también hay muchas dudas en torno a esta aparición, pues el debut de AAA en Fox se dio este sábado 17 de enero en el Gimnasio Juan de la Barrera, por lo que los fans se han comenzado a preguntar si del Río hará una intervención en la función.

Nueva amistad presente en el ring | Carlos Cruz: Frontera

La lucha estelar de la primera función a través de la nueva cadena será entre El Grande Americano y El Hijo del Vikingo, con este último siendo parte importante de la rivalidad con Alberto 'El Patrón', por lo que llama la atención si es que el potosino podría estar presente.

El ganador de ese combate se enfrentará próximamente a Dominik Mysterio por el megacampeonato de AAA. Esta fue la única lucha confirmada para el inicio de esta nueva era.