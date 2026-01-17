¿Quién es Regina Tarín? La mexicana que fue invitada a los tryouts de WWE

Apenas en el inicio del 2026, un año en el que WWE apunta a una mejora de su contenido y, por ende, de su talento, Regina Tarin ha destacado durante los últimos días ya que ha sido invitada a los tryouts de la empresa, por lo que próximamente podríamos verla como parte del elenco de cada semana.

La misma WWE invita a ciertos luchadores a que hagan una prueba y, en este caso, fue Regina una de las elegidas, teniendo ya un pasado en las artes marciales mixtas, como ha sido con algunas actuales o ex superestrellas.

Regina fue la única mexicana invitada a las pruebas | IG: @regina_tarin

¿Quién es la mexicana que ha sido elegida?

Regina Tarin, quien actualmente cuenta con tan solo 21 años, es originaria de San Luis Potosí y ha dedicado gran parte de su carrera al entrenamiento de MMA en la categoría de peso gallo en donde ha adoptado el apodo de 'Kill Bill', debido a que ha logrado ser letal en sus combates. Ha formado parte de empresas como Budo Sento Championship, Combate Global o incluso el Dana's White Contender Series.

En cuanto a su récord en peleas, Tarin tiene un 7-0, dentro de las cuales cuatro fueron ganadas por la vía del nocaut, dos por sumisión y solo una mediante la decisión de los jueces.

Fue ella misma quien dio la noticia a través de sus redes sociales personales: "Amigos. Esta noticia la tengo hace un tiempo. Si yo hago algo, siempre le tiro a lo mejor. He sido invitada a los tryouts de WWE, siendo la única mexicana invitada me siento súper feliz. Créanme que daré un show y sobre todo me divertiré demasiado. Llegó el momento. I’m ready to give show bby", redactó.

Este viernes 16 de enero, mediante historias en su cuenta de Instagram, Regina ha comentado que los tryouts oficialmente han terminado; sin embargo, también dejó en claro que aún no tiene resultados con respecto a saber si se quedó con un contrato dentro de la empresa, pero también aseguró que en cuanto sepa de alguna novedad, la publicará en sus redes para notificar a sus seguidores.

Apoyo total

En una de las publicaciones, Regina compartió algunas fotografías con la vestimenta que le fue entregada para poder hacer la prueba, pero el detalle radica en que, dentro de esa publicación, existen algunos comentarios ya sea de actuales luchadoras o exmiembros de WWE como Lola Vice, quien también tiene pasado en MMA, o bien, CJ Perry (Lana en WWE), quien le deseó buena suerte.

Regina solamente espera por sus resultados | IG: @regina_tarin

A pesar de que los tryouts han terminado, la peleadora espera sus resultados acompañada de su hermano menor disfrutando del viaje en Universal Studios, mismo lugar que ha descrito como un sueño cumplido al poderlo visitar solamente acompañada de uno de sus familiares más queridos.