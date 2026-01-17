¿Vivan los Chelseas? Chelsea Green estuvo en Stamford Bridge en la victoria ante Brentford

Una de las luchadoras más queridas en la actualidad por parte de los fanáticos de WWE, Chelsea Green, fue la invitada especial por parte del club homónimo de su nombre, el Chelsea de la Premier League, como parte de la victoria que tuvieron en su estadio frente a Brentford.

La excampeona de Estados Unidos y actual miembro de la marca SmackDown, compartió algunas fotografías que pudo tomarse dentro de Stamford Bridge, además acompañada de algunas estrellas del equipo blue.

Chelsea visitando a Chelsea | X: @ChelseaFC

El encuentro de los Chelseas

A través de redes sociales, tanto Chelsea como la luchadora Chelsea Green, por más confuso que eso suene, compartieron imágenes de lo que fue la visita de la campeona de parejas mixtas de AAA a Stamford Bridge, donde precisamente portó el campeonato que actualmente posee junto a Ethan Page.

Además de ese título, Green también fue fotografiada posando con un cinturón especial alusivo al Chelsea, el cual muestra de manera reluciente el escudo en el centro, con una forma redonda, el color azul predominando y acompañado también de un gran tamaño en la presea sin valor dentro de WWE.

En su publicación personal, Chelsea Green escribió: "Qué día para ser fan del Chelsea", además de etiquetar a WWE, pero sorpresivamente también a AAA, empresa de la cual sigue siendo aliado WWE, pero también de la cual es campeona la luchadora que visitó uno de los estadios más famosos de Londres.

Chelsea junto a Cucurella | X: @ImChelseaGreen

Las fotografías también mostraron a Green con algunos personajes importantes del equipo, como lo son las mascotas tanto del equipo varonil como del femenino; además de Marc Cucurella, quien al final del compromiso le regaló su camiseta a la luchadora, quien se mostró muy contenta de compartir con el futbolista español.

Reacciones de la reunión 'azul'

En los comentarios, la gente ha expresado su amor hacia ambos Chelsea, pues la reunión es algo que incluso se convirtió en una situación inesperada, pero que se ha podido dar. Cabe resaltar que Finn Bálor, también fue uno de los invitados de WWE en Premier League, pues se presentó en el estadio de Tottenham, equipo del cual es fanático.

Joao Pedro festejando en casa | AP

Aunque la felicidad es evidente, pues Chelsea logró ganar con la presencia de su 'tocaya', los fans ya se han expresado, pues la campeona en parejas mixtas de AAA no estará presente en el debut de la empresa a través de Fox.