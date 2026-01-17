Juego de pelota llegó al Bernabéu y dejó ‘boquiabiertos’ a los madrileños

Una escena tan inesperada como espectacular sorprendió este fin de semana a los alrededores del estadio Santiago Bernabéu, donde un grupo de guerreros mayas protagonizó una exhibición del ancestral juego de pelota, como parte de la campaña “Cancún, la Puerta de Entrada al Mundial”, una iniciativa para promocionar al destino turístico mexicano rumbo a la próxima Copa del Mundo.

Vestidos con atuendos tradicionales, tocados ceremoniales y protecciones características de esta práctica milenaria, los participantes recrearon el juego ante la mirada atónita de cientos de aficionados que transitaban por la zona del emblemático recinto madrileño. El contraste entre la modernidad del Bernabéu y la fuerza simbólica de la cultura maya convirtió el momento en una postal única.

Juego de pelota l CAPTURA

¿A qué se debe la actividad?

La actividad formó parte de una estrategia de promoción internacional que busca posicionar a Cancún como uno de los principales puntos de acceso para los aficionados que viajarán al Mundial. A través de la cultura, la historia y el deporte, la campaña pretende mostrar que México ofrece mucho más que futbol.

El juego de pelota, considerado sagrado por las civilizaciones mesoamericanas, captó rápidamente la atención del público. Cada golpe al balón, realizado con la cadera y acompañado de movimientos rituales, despertó curiosidad y asombro entre los presentes, muchos de los cuales se acercaron para conocer el significado de la representación.

Santiago Bernabéu l CAPTURA

Afición guardaron el momento

Los aficionados no tardaron en sacar sus teléfonos móviles para grabar el momento. Videos y fotografías del evento comenzaron a circular en redes sociales casi de inmediato, generando reacciones positivas y comentarios que destacaban la originalidad de la activación y la riqueza cultural que México llevó hasta uno de los templos del futbol mundial.

Además de la exhibición, los promotores compartieron mensajes sobre Cancún como destino turístico, resaltando su conectividad, infraestructura hotelera y su oferta cultural, natural y gastronómica, elementos clave para recibir a miles de visitantes durante la justa mundialista.

Guerreros con el juego de pelota l CAPTURA

La campaña “Cancún, la Puerta de Entrada al Mundial” apuesta por llevar experiencias fuera de lo común a escenarios icónicos del futbol internacional, utilizando el poder del deporte como lenguaje universal para conectar culturas y atraer miradas hacia México.

Así, entre cánticos, cámaras encendidas y miradas curiosas, los guerreros mayas lograron lo que parecía imposible: detener por unos minutos el ritmo habitual de las afueras del Santiago Bernabéu y convertirlo en un escaparate vivo de historia, tradición y promoción rumbo al Mundial.

