LaLiga: ¿Cuándo y dónde ver el Real Sociedad vs Barcelona? EN VIVO

Barcelona y Real Sociedad protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la Jornada 20 de LaLiga, cuando se midan en el Estadio de Anoeta. El compromiso llega en un momento clave del calendario, con ambos clubes buscando objetivos distintos pero con la necesidad de sumar puntos en una fase decisiva del torneo.

El conjunto blaugrana se presenta a esta cita como líder del campeonato con 49 unidades. El equipo catalán atraviesa una racha positiva de más de cinco victorias consecutivas en liga, a lo que se suma la reciente conquista de la Supercopa de España, donde superó al Real Madrid, un resultado que reforzó su momento competitivo de cara a este duelo.

Barcelona en la Copa del Rey I AP

Barcelona quiere mantener el liderato

La escuadra dirigida por su actual cuerpo técnico ha mostrado regularidad en las últimas jornadas, tanto en resultados como en funcionamiento. En sus cinco compromisos más recientes de LaLiga, el Barcelona registra cuatro triunfos, números que lo mantienen en la cima y le permiten llegar con margen, pero sin margen de error, a una visita tradicionalmente exigente como Anoeta.

Además, el antecedente inmediato entre ambos favorece al equipo culé. En la Jornada 7 de la presente temporada, Barcelona se impuso 2-1 en un encuentro disputado, resultado que sirve como referencia para el planteamiento de este nuevo enfrentamiento en el País Vasco.

Equipo del Barcelona I AP

¿Podrá la Real Sociedad hacerse fuerte en casa?

La Real Sociedad afronta el partido ubicada en la posición 13 de la tabla con 21 puntos. El cuadro txuri-urdin no atraviesa su mejor momento, ya que en sus últimos cinco encuentros ha registrado dos derrotas, dos empates y una sola victoria, una dinámica que busca revertir ante su afición.

En la comparación reciente entre ambos equipos, los números también inclinan la balanza hacia el Barcelona, que ha ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos, mientras que la Real Sociedad solo ha logrado una victoria en ese lapso. Con este contexto, el duelo en Anoeta se perfila como una prueba importante para medir aspiraciones y ajustar el rumbo de ambos clubes en LaLiga.

Jornada 7 LaLiga I AP

¿Cuándo y dónde ver a la Real Sociedad vs Barcelona?

FECHA: Domingo 18 de enero.

Domingo 18 de enero. HORA: 14:00 (hora centro de México).

14:00 (hora centro de México). LUGAR: Estadio de Anoeta, San Sebastián, España.

Estadio de Anoeta, San Sebastián, España. TRANSMISIÓN: SKY SPORTS.