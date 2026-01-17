Cagliari sorprende y vence a la Juventus con golazo de Luca Mazzitelli

El Unipol Domus fue testigo de una noche histórica en la Jornada 21 de la Serie A. Cagliari firmó uno de los triunfos más importantes de su temporada al imponerse 1-0 a la Juventus, en un duelo intenso, cerrado y cargado de tensión, que se resolvió con un auténtico golazo de Luca Mazzitelli al minuto 65.

Desde el silbatazo inicial, el conjunto sardo dejó claro que no estaba dispuesto a ceder terreno. Con un planteamiento ordenado, líneas compactas y presión constante, Cagliari incomodó a una Juventus que, si bien asumió la posesión, encontró enormes dificultades para generar peligro real en los primeros compases del encuentro.

Sorprenden a la Juve l AP

La primera mitad transcurrió con pocas ocasiones claras, pero con mucha disputa en el mediocampo. Juventus intentó imponer jerarquía a través de la circulación del balón y algunos destellos individuales, mientras que Cagliari apostó por transiciones rápidas y balones largos, apoyado en el empuje de su afición, que no dejó de alentar.

Tras el descanso, el partido ganó en ritmo y emociones. La “Vecchia Signora” adelantó líneas y comenzó a exigir al arquero local, que respondió con seguridad cada vez que fue requerido. Sin embargo, cuando mejor parecía estar la Juventus, llegó el golpe que cambiaría el rumbo del encuentro.

Serie A l AP

El golazo de Mazzitelli

Al minuto 65, Luca Mazzitelli desató la locura en el Unipol Domus. El mediocampista tomó el balón fuera del área, se acomodó con clase y sacó un disparo potente y colocado que se incrustó en el ángulo, imposible para el guardameta juventino. Un gol de esos que se gritan dos veces y que quedará en la memoria de la afición cagliaritana.

El tanto obligó a Juventus a lanzarse con todo al frente en busca del empate. Los visitantes poblaron el área rival, apostaron por centros constantes y remates desde media distancia, pero se toparon con una defensa local bien plantada y solidaria, que resistió cada embate con orden y sacrificio.

Juventus l AP

¿Partido dramático?

Cagliari, lejos de replegarse por completo, también encontró espacios para intentar sentenciar el partido al contragolpe. Cada recuperación era celebrada como un gol, y el reloj jugó a favor de unos locales que defendieron la ventaja con inteligencia y corazón.

Con el silbatazo final, el estadio explotó en júbilo. Cagliari firmó un triunfo de enorme valor ante uno de los gigantes del calcio, impulsado por el golazo de Mazzitelli y una actuación colectiva impecable. Para Juventus, la derrota representa un duro golpe en sus aspiraciones, mientras que los sardos celebran una noche que ya es parte de su historia reciente.

