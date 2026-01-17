¡Confirmado! Estos artistas armarán la fiesta en el Carnaval de Veracruz 2026

El Carnaval de Veracruz 2026 ya tiene fecha, cartelera y hasta reina confirmada. La fiesta más grande del Golfo regresa del 10 al 18 de febrero con música, tradición y miles de personas listas para disfrutar de su colorido desfile, conciertos gratuitos y mucha, mucha gozadera.

Uno de los momentos más esperados del año, el Carnaval tiene historia desde el siglo XIX y hoy es una fiesta multicultural que mezcla comparsas, trajes espectaculares y eventos masivos que se extienden por todo el puerto.

El Carnaval de Veracruz 2026 arranca este 10 de febrero / FB: @CarnavalDeVeracruz2026

¿Quiénes se presentarán en el Carnaval de Veracruz?

La cartelera incluye desde íconos del regional hasta exponentes del rock, salsa y reguetón. Aunque podrían sumarse más nombres, estas son las fechas ya confirmadas por las redes oficiales del Carnaval:

Zócalo de Veracruz

Sábado 10 de febrero: Nelson Kanzela

Domingo 11 de febrero: Picus

Lunes 12 de febrero: Havana D’Primera, Lavoe Orchestra, Joseph Amado

Martes 13 de febrero: Carlos Rivera

Blvd. Ávila Camacho

Miércoles 14 de febrero: Reggaeton Mexa

Jueves 15 de febrero: Christian Nodal

Viernes 16 de febrero: Banda MS

Sábado 17 de febrero: Mon Laferte

Macroplaza

Domingo 18 de febrero: Chiquito Team Band

Los conciertos son gratuitos y para toda la familia / FB: @CarnavalDeVeracruz2026

Y por si fuera poco, también se confirma la presencia de Yeri Mua, quien vuelve a su tierra con todo: "Confirmado. Yeri Mua, nuestra Yeri Mua, estará en el Carnaval de Veracruz 2026", anunció la alcaldesa Rosa Hernández Espejo junto a la influencer.

La fiesta no podría estar completa sin la presencia del Carnaval / FB: @CarnavalDeVeracruz2026

Una fiesta con historia

El Carnaval de Veracruz tiene su origen en 1866, cuando los jarochos organizaron las primeras “Fiestas de Máscaras”. Con el paso del tiempo, los bailes privados se convirtieron en festejos callejeros que derivaron en los desfiles actuales. Fue Don Domingo Bureau, fundador del Heroico Cuerpo de Bomberos, quien promovió el reglamento que dio orden a esta tradición.

Hoy es un evento que no solo celebra la cultura local, también impulsa el turismo y la economía de la región.

El Carnaval de Veracruz ya tiene más de 100 años / FB: @CarnavalDeVeracruz2026