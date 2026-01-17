¿Y la afición? Cerca del 50% de boletos aún están disponibles a horas de que arranque el Cruz Azul vs Puebla

Uno de los mayores cambios en el Clausura 2026 fue el cambio de sede de local para Cruz Azul, pues tras unos problemas con la UNAM, el equipo cementero optó por salir de Ciudad Universitaria y tomar rumbo a Puebla. Desafortunadamente para el club, la afición parece no adaptarse, dejando entradas ‘pobres’ que se pronostica se puedan repetir en la Jornada 3.

Cruz Azul en el Cuauhtémoc I IMAGO7

¿Afición inconforme?

Desde que Cruz Azul anunció su cambio de sede de CDMX a Puebla, la mayoría de sus fanáticos se mostraron inconformes. Desde abogados, hasta los menos recurrentes al estadio, se vieron afectados, ya que la Máquina llevaba décadas sin salir de la ciudad.

La prueba de la molestia de la afición fue la primera localía de Cruz Azul, en su duelo de Jornada 2 ante Atlas, donde el Estadio Cuauhtémoc apenas y registró una asistencia de 7,519 aficionados, siendo un recinto con capacidad de 51,726.

Cruz Azul en Puebla I IMAGO7

Ahora, tres días después, la Máquina repite localía, irónicamente ante el conjunto del Puebla. Sin embargo, a unas horas del arranque entre los ahora dos equipos de Puebla, el estadio Cuauhtémoc presenta una baja venta, con gran parte de su aforo aún disponible en distintas zonas.

Si bien el horario del debut de Cruz Azul en el Cuauhtémoc fue bastante complicado para la asistencia de la afición (17:00), ahora con un horario estelar de sábado por la noche, se pronosticó que la afición cementera se daría cita total para apoyar a su equipo.

Adaptación inmediata

Desde la salida del equipo celeste del Estadio Azul (ahora Cuidada de los Deportes) en 2018, los de la Noria han pasado de estadio en estadio, regresando incluso al ubicado en la alcaldía Benito Juárez, con la promesa tardía de construir uno propio.

Tras poco más de siete años sin tener un lugar fijo, Cruz Azul llega a Puebla, ciudad que recibió bien al equipo cuando enfrentaron a los Pumas en la Jornada 17 del Apertura 2025, desafortunadamente, todo indica que la afición no quedó conforme.