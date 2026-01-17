Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Santos vs Juárez? EN VIVO

La Liga MX continúa su curso en el arranque del Clausura 2026, trayendo consigo grandes duelos entre grandes franquicias, unas en busca de redención, otras de ser protagonistas y unas más de volver a lo más alto, caso del Santos Laguna, quién recibe al siempre ‘incómodo’ FC Bravos, en el duelo correspondiente a la Jornada 3.

Jornada 6 Apertura 2025 I IMAGO7

¿Cómo llega Santos?

El equipo de Torreón busca volver a ser el equipo que siempre levantaba la mano junto con los cuatro grandes y los Diablos del Toluca, como uno de los protagonistas torneo tras torneo, sin embargo, desde el 2022 que el equipo parece no tener pies ni cabeza, por lo que este nuevo torneo es una oportunidades de resurgir.

En las primeras dos fechas del Clausura 2026, el equipo de Francisco Rodríguez Vílchez, no consiguió sumar ni un solo punto, esto después de caer en sus dos duelos, cayendo 3-1 ante Necaxa en la Jornada 1 y el mismo caso ante Toluca en la Jornada 2.

Equipo de Santos I IMAGO7

¿Cómo llega Juárez?

El equipo de la frontera dio grandes momentos en el Apertura 2025, quedando incluso en la etapa de los Cuartos de Final a manos de los Diablos del Toluca. Ahora, con un nuevo torneo, el equipo de Juárez busca repetir la fórmula y seguir peleando por puestos de calificación.

En las primeras dos Jornada, los renovados pupilos del luso, Pedro Caixinha, consiguieron una victoria ante el Mazatlán, pero cayeron en la segunda fecha en casa con el equipo de las Chivas.

Equipo de Juárez FC I IMAGO7

¿Cómo fue la última vez que se enfrentaron?

Los equipos del norte tienen una seguidilla bastante irregular en su historial de juegos, pues el mal momento de uno y el surgimiento de otros hizo que la balanza quede bastante inclinada para los de la frontera, con un total de cuatro victorias y solo una para Santos.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras en el rectángulo de juego, fue en la Jornada 6 del Apertura 2025, cuando el equipo de los Bravos se impuso 2-1 ante el equipo de la comarca.

¿Cuándo y dónde ver el Santos vs Juárez?

FECHA: Domingo 18 de enero.

Domingo 18 de enero. HORA: 17:00 (hora centro de México).

17:00 (hora centro de México). LUGAR: Estadio TSM Corona, Torreón, México.

Estadio TSM Corona, Torreón, México. TRANSMISIÓN: VIX+.