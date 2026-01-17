¡De no creerse! Danna Paola es detenida por extorsión y posesión de drogas

En un operativo conjunto que combinó inteligencia, denuncia ciudadana y acción rápida, fuerzas federales y estatales capturaron a una pareja acusada de extorsión bajo la modalidad de préstamos “gota a gota” en Guadalajara. La sorpresa del caso fue el nombre de una de las detenidas: Danna Paola… pero no, no es la cantante.

Giovanni N, de origen colombiano, estaba junto a Danna Paola / Especial

Detención en pleno corazón tapatío

Fue a través de una llamada anónima al 089 que se alertó sobre una pareja a bordo de una motocicleta que amenazaba a comerciantes para exigir pagos violentos. El operativo se desplegó en la Colonia Americana y terminó con la captura de los presuntos responsables en el cruce de las avenidas Federalismo y López Cotilla.

Los detenidos fueron identificados como Giovanni “N”, alias “El Berraco”, de 37 años, y Danna Paola “N”, de 23. Al intentar huir de las autoridades, protagonizaron una breve persecución que culminó en la calle Penitenciaría.

Danna Paola quedó detenida por presunta extorsión y posesión de drogas / Especial

Cristal, extorsión y migración irregular

Durante la revisión, a Danna Paola se le hallaron ocho envoltorios con presunta droga sintética tipo cristal. Por su parte, “El Berraco” fue identificado como ciudadano colombiano sin documentación migratoria regular. Informes extraoficiales lo señalan como reclutador de sudamericanos para sumarlos a redes de cobro violento, préstamos ilegales y rifas clandestinas.

Las autoridades apuntan que su zona de operaciones era el Mercado Corona, donde utilizaban intimidación directa para cobrar cuotas a comerciantes.

La droga se les decomisó tras un persecución / Especial

¿Qué pasó con los detenidos?

Giovanni “N” fue remitido al Instituto Nacional de Migración para su deportación, mientras que Danna Paola quedó a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud y presunta extorsión.

Con este caso, ya van cinco extranjeros detenidos en Jalisco por operar bajo el esquema del “gota a gota”, que ha afectado a comerciantes en distintas zonas del estado.

La pareja fue detenida por una llamada anónima / Especial