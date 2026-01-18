¿GTA VI será jugado antes de su lanzamiento por un fan con enfermedad terminal?

La expectativa por GTA VI es global, pero en este caso trascendió el hype y se convirtió en una historia humana que conmovió a la comunidad gamer. En los últimos días surgió información que apunta a que Rockstar Games permitió a un fan probar el videojuego antes de su lanzamiento, como parte de un deseo antes de morir.

GTA VI es uno de los videojuegos más esperados de la década y su lanzamiento sigue generando historias virales./ X

El caso salió a la luz luego de que Anthony Armstrong, desarrollador de Ubisoft Toronto, publicara un mensaje dirigido a Rockstar solicitando acceso anticipado a GTA VI. El motivo era personal: un miembro cercano de su familia, gran seguidor de la saga, enfrentaba una enfermedad terminal tras años luchando contra el cáncer.

Según explicó Armstrong, su familiar había recibido un diagnóstico que reducía su expectativa de vida a entre seis y doce meses, por lo que pidió la posibilidad de que pudiera ver o jugar una versión del título antes de fallecer. La petición rápidamente se viralizó y generó una ola de apoyo en redes sociales.

¿Cómo surgió la petición para jugar GTA VI antes del estreno?

La publicación original fue eliminada poco después, pero el tema no quedó ahí. El medio especializado Insider Gaming retomó el caso y compartió mensajes posteriores en los que Armstrong aseguró haber recibido “grandes noticias”, lo que encendió aún más la conversación.

"GTA VI":

Porque Rockstar permitirá a un paciente con cáncer terminal jugar antes del lanzamiento pic.twitter.com/xp6pVcZW3m — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) January 18, 2026

De acuerdo con esa información, el CEO de Take-Two Interactive, empresa matriz de Rockstar Games, se habría puesto en contacto con ellos tras conocer la historia. Aunque no se detallaron los términos del acercamiento, el tono de los mensajes fue interpretado como una respuesta positiva.

El caso fue impulsado por Anthony Armstrong, desarrollador de Ubisoft Toronto, quien pidió cumplir el deseo de un familiar./ X

El silencio de Rockstar y la reacción de la comunidad

Hasta ahora, Rockstar Games no ha emitido una confirmación oficial que indique explícitamente que el fan jugó o vio GTA VI antes de tiempo. Sin embargo, para muchos usuarios, el contexto y las declaraciones posteriores funcionan como una confirmación implícita de que la compañía accedió al deseo.

El caso llamó la atención porque Rockstar es conocida por su extremo hermetismo y control absoluto sobre cualquier adelanto de sus proyectos. Por ello, la posibilidad de una prueba anticipada, incluso privada, representa una excepción sin precedentes.