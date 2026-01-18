¿Se va del Real Madrid? Reportes indican una supuesta salida de Vinícius Jr. de los merengues

La última semana se convirtió en una montaña rusa de emociones para el Real Madrid, pues después de perder la Supercopa de España, se quedaron sin entrenador ante la salida de Xabi Alonso. Ahora, diversos medios ibéricos comentaron que Vinícius Jr., referente en el ataque merengue, estaría buscando su salida del equipo blanco.

Con información del periódico de Catalunya, 'Vini' le comunicó -supuestamente- a su entorno más cercano su decisión de salir de la Casa Blanca después de los últimos acontecimientos. El jugador brasileño fue abucheado en el Santiago Bernabéu en el último partido del Real Madrid.

El brasileño | AP

¿Qué pasó entre Vinícius Jr. y el Real Madrid?

La historia del brasileño con el Real Madrid siempre ha sido complicada, pues en sus primeros años no tuvo las mejores actuaciones pese a su gran expectativa. Sin embargo, Vinícius logró reivindicarse y en las últimas temporadas tuvo grandes momentos, siendo su temporada consagratoria la campaña del 2023/24.

Sin embargo, después de perder el Balón de Oro, el brasileño volvió a tener momentos de claroscuros, en los que se comentó más su situación fuera del terreno de juego. Con la llegada de Xabi Alonso, el astro carioca no tuvo la mejor relación, por lo que diversos temas, como su extensión de contrato, se retrasaron.

El contrato de Vinícius Jr. con el Real Madrid terminará el próximo junio de 2027, y aunque se intentó renovar su situación, al momento ya no hay ofertas. El camino del delantero puede estar en el futbol árabe, que en muchas ocasiones lo tentó para dejar LaLiga y emigrar al medio oriente.

El brasileño | AP

¿Qué sigue para el Real Madrid?

Después de la destitución de Xabi Alonso, Álvaro Arbeloa tomó los controles del Real Madrid, en los cuales ya tuvo su primer gran descalabro. El conjunto merengue perdió en la Copa del Rey ante Albacete; aunque días después se repuso con una victoria en LaLiga ante Levante.

Ahora, el camino para el equipo de Valdebebas será en la Champions League, en un partido de vital importancia ante Mónaco. El Real Madrid actualmente se encuentra en la séptima posición en la tabla de la Copa de Europa.

Real Madrid | AP