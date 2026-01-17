¿Y el Madrid? Xabi presume vacaciones a días de dejar a los merengues

Poco menos de una semana después de su salida del Real Madrid, Xabi Alonso volvió a ser tema de conversación, aunque esta vez lejos de los banquillos. El estratega español optó por tomarse un respiro tras cerrar su etapa al frente del conjunto merengue, decisión que se dio luego de la derrota en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona.

La imagen que detonó las reacciones fue compartida por su esposa, Nagore Aranburu, quien publicó una fotografía en la que ambos aparecen disfrutando de un entorno playero. La escena contrasta con la presión mediática que suele rodear al ex mediocampista, ahora en un momento de descanso personal tras un cierre intenso de ciclo profesional.

Vacaciones tras la salida del Real Madrid

La publicación estuvo acompañada por la frase “De visita”, mensaje breve que no tardó en viralizarse entre aficionados y seguidores del técnico español. La postal fue interpretada como una señal de desconexión y pausa luego de semanas marcadas por resultados adversos y cuestionamientos en el entorno blanco.

Desde que se confirmó su salida, una parte importante de la afición madridista ha expresado respaldo hacia Alonso. En redes sociales, numerosos mensajes coinciden en que el momento deportivo del club no recaía únicamente en su figura, destacando su trabajo y profesionalismo durante su gestión.

¿Cuál será el próximo destino de Xabi Alonso?

Los comentarios positivos también se hicieron presentes en la publicación de su esposa, donde abundaron palabras de agradecimiento y reconocimiento. El respaldo digital reflejó una percepción favorable hacia el técnico, incluso después de un desenlace que no cumplió con las expectativas deportivas.

Mientras disfruta de estos días lejos del futbol, el futuro de Xabi Alonso comienza a generar especulación. Diversos rumores lo colocan como uno de los principales candidatos para asumir un nuevo reto en el corto plazo, especialmente en ligas de alto perfil europeo.

De acuerdo con versiones cercanas al mercado de entrenadores, el nombre del español ha sido vinculado con el Liverpool, club que estaría evaluando opciones para su proyecto deportivo. Aunque no existe confirmación oficial, la posibilidad ha despertado interés entre seguidores y analistas.

Por ahora, Xabi Alonso mantiene silencio sobre su siguiente paso, enfocado en cerrar este periodo de descanso. Una vez concluidas sus vacaciones, se espera que el técnico defina el rumbo de su carrera, mientras su nombre sigue generando conversación tanto dentro como fuera del ámbito madridista.

