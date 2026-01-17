Mauricio Ymay confirma problemas que tuvo con Yon de Luisa en TUDN: "hizo todo por sacarme"

Mauricio Ymay regresó a TUDN después de un largo periodo trabajando en ESPN, marcando así su vuelta a la empresa de Chapultepec tras una salida que estuvo rodeada de rumores. Con el paso del tiempo, el propio reportero mexicano decidió hablar abiertamente sobre los motivos que lo llevaron a dejar Televisa.

En una reciente emisión de Más Deporte El Podcast, Ymay confirmó que su salida estuvo relacionada con una mala relación con Yon de Luisa, expresidente de la Federación Mexicana de Futbol y exdirectivo de Televisa Deportes. El periodista dejó claro que nunca ocultó sus diferencias y que siempre fue frontal con sus opiniones.

"Sí, sí quedé mal. Es muy claro, y no tengo problema de esconder absolutamente nada", reconoció Ymay, al explicar que nunca estuvo de acuerdo con las ideas, formas y tratos de Yon de Luisa. "Se lo hice saber, y eso a mí me deja tranquilo, que yo siempre se lo dije de frente", agregó durante la charla.

Mauricio Ymay | IMAGO7

La relación entre Ymay y Yon de Luisa que marcó su salida

Mauricio Ymay explicó que su postura crítica no fue bien recibida por el directivo, quien en ese momento ocupaba un cargo de poder dentro del área deportiva. "Evidentemente nunca le gustó que yo fuera y se lo dijera, por la posición que él tenía en ese momento", señaló el reportero.

El periodista recordó que, en una etapa complicada, fue prácticamente borrado de la televisión abierta. "En un momento muy complejo, Yon de Luisa me había prácticamente borrado de la televisión abierta”" relató, al describir el contexto que vivía dentro de la empresa.

Yon de Luisa | IMAGO7

¿Por qué Mauricio Ymay decidió dejar Televisa?

En medio de esa situación, el programa Futbol En Serio se convirtió en un punto clave para su continuidad laboral. "Futbol En Serio fue un salvavidas enorme para mí", aseguró Ymay, agradeciendo el respaldo de Paco Villa y Francisco Javier González, quienes lo invitaron a formar parte del proyecto.

Más adelante, Ymay afirmó que Yon de Luisa buscó sacarlo de los productos de mayor exposición. "Él hizo todo por sacarme de los productos de televisión abierta", sentenció, aunque también destacó que su etapa en TDN fue positiva y enriquecedora.

Finalmente, Mauricio Ymay explicó que su salida fue una decisión personal, incluso después de que Yon de Luisa dejara la empresa antes que él. "Yo tomo la decisión de salir de esta empresa, a pesar de que él se va antes que yo", concluyó.

Ymay y Francisco Javier | IMAGO7

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.