Comentarista de ESPN se mete en pleito por Trump y termina por responder con sus ‘mejores goles’

Roberto Gómez Junco, exfutbolista y hoy reconocido analista deportivo, se volvió tendencia en la red social X (antes Twitter) luego de protagonizar un intercambio directo con un usuario, en una discusión que mezcló política, futbol y memoria histórica.

Todo comenzó cuando el regiomontano publicó un mensaje de corte político en el que cuestionó duramente al expresidente de Estados Unidos: “Las trumpadas de siempre para tratar de normalizar lo inexplicable y explicar lo injustificado. @realDonaldTrump”.

Gómez Junco l rgomezjunco

Se lanzó contra Gómez Junco

El comentario generó diversas reacciones, pero una en particular escaló el intercambio. Un usuario identificado como AASV respondió de manera despectiva hacia la trayectoria deportiva de Gómez Junco al escribir: “Lo único relevante de Gómez Junco como futbolista fue que estuvo en la bronca América–Chivas”, minimizando su carrera profesional y reduciéndola a un episodio polémico del futbol mexicano.

Lejos de ignorar el ataque, Gómez Junco decidió responder de forma directa, pero con un tono distinto. En lugar de entrar en un intercambio de insultos, el analista contestó compartiendo un video de YouTube titulado con sus 10 mejores goles, una recopilación que resume su paso como futbolista profesional y que funciona como argumento visual frente a la crítica recibida.

La respuesta fue interpretada por muchos usuarios como una contestación irónica y elegante, apelando a los hechos y a la trayectoria en la cancha más que a la confrontación verbal. En cuestión de minutos, el video comenzó a circular con mayor fuerza.

El episodio evidenció cómo las redes sociales se han convertido en un espacio donde figuras públicas no solo opinan sobre temas políticos o sociales, sino que también se ven obligadas a defender su legado profesional ante ataques directos de usuarios anónimos. En este caso, Gómez Junco optó por dejar que su pasado futbolístico hablara por él.

Posteos l CAPTURA

¿Quién fue Roberto Gómez Junco?

Cabe recordar que Roberto Gómez Junco fue un delantero destacado en la década de los setenta y ochenta, campeón de liga y goleador, antes de consolidarse como una de las voces más respetadas del análisis futbolístico en México. Su transición de la cancha a los medios lo ha mantenido vigente en la conversación pública durante décadas.

El cruce también abrió el debate sobre la facilidad con la que se desacredita la trayectoria de exjugadores desde redes sociales, muchas veces sin contexto ni conocimiento histórico, contrastando con la memoria colectiva que aún reconoce sus aportes al fútbol nacional.

Al final, el intercambio dejó una lección clara: en tiempos de redes sociales, la reputación también se defiende con archivos, estadísticas y videos. Y en el caso de Roberto Gómez Junco, bastaron 10 goles para responder a un comentario que buscaba reducir su historia a una sola anécdota.