Arbeloa respalda a Vinicius Jr: "exigiré que sus compañeros lo busquen"

Álvaro Arbeloa compareció tras su estreno en el Bernabéu con un mensaje de respeto absoluto hacia la grada y de máxima exigencia interna. El técnico asumió con naturalidad los pitos escuchados durante el partido y recordó que forman parte del ADN del estadio.

Arbeloa aplaude | AP

¿Qué dijo Arbeloa sobre los abucheos en el Bernabéu?

“Siempre he respetado al Bernabéu. A mí también me han pitado mucho y lo que hace grande a este estadio es la exigencia de su público”, afirmó, sin reproches hacia la afición.

Uno de los nombres propios de la tarde fue Vinicius Jr, uno de los más señalados por parte de la afición madridista, y Arbeloa salió con firmeza en defensa de su jugador.

“Lo único que voy a trabajar es por tener al mejor Vinicius. Voy a exigir a sus compañeros que lo busquen porque es una suerte tremenda tenerlo”, explicó.

En partido | AP

El entrenador destacó su carácter y su peso en la historia reciente del club: “Ha defendido este escudo a capa y espada, nos ha dado varias Champions y se ha echado el equipo a la espalda siendo un chaval. El público quiere ver su mejor versión y vamos a trabajar para que vuelva y haga felices a los aficionados”.

El entrenador puso en valor la actitud del equipo, especialmente en un momento de máxima presión: “Me ha gustado que todos los jugadores han querido el balón, no es fácil. He tenido once valientes en el campo”, subrayó.

Arbeloa pone condiciones para jugar en el Madrid

Arbeloa incidió en la mentalidad como requisito indispensable: “Para jugar en el Real Madrid hacen falta condiciones físicas y técnicas, pero sobre todo mentalidad y corazón, y estos jugadores lo tienen”. El mensaje fue claro: satisfacción por la victoria, pero foco inmediato en el siguiente reto.

Sobre Mbappé, destacó su compromiso pese a las molestias físicas: “Viene con la rodilla tocada y, a pesar de eso, siempre quiere estar. Cuando Mbappé está en el campo, uno está feliz”. Y cerró con un mensaje contundente sobre los pitos al palco: “No son de gente que no quiera a Florentino, son de gente que no quiere al Real Madrid. Todos los madridistas somos conscientes de lo que es tenerlo de Presidente y de lo mucho que le ha dado a nuestro este club”.