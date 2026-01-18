Efraín Juárez destaca el segundo tiempo de Pumas ante León

Pumas no pudo pasar del empate de 1-1 ante León en la Jornada 3 del Clausura 2026. Los dirigidos por Efraín Juárez continúan sin conocer la derrota en lo que va del torneo, con una victoria vital ante Tigres incluida.

¿Qué dijo Efraín Juárez tras el empate de Pumas ante León?

El técnico del club auriazul fue autocrítico, pero alabó a su plantilla por su actuación en el segundo tiempo, suficiente para conseguir el empate. Después del gol, Pumas mostró una cara distinta y con más claridad e intención de ir al ataque.

Juárez | IMAGO7

"Lo tenemos claro, lo debo ir repitiendo. Empezamos perdiendo con el gol de vestidor y otra vez cuesta arriba, eso es lo que pesa. Empezamos a correr riesgos innecesarios, no partiendo del orden. Ahí el equipo se empezó a fragmentar en el primer tiempo y no generamos muchas opciones de gol; por ahí hay un par", inició Juárez tras el empate.

Juárez destacó los ajustes realizados para los últimos 45 minutos y enalteció lo mostrado por sus jugadores. Pese a no llevarse tres puntos previo a la pausa por los amistosos de la Selección Mexicana.

Juárez | IMAGO7

"En el segundo tiempo, con el ajuste que hacemos aquí, corrigiendo un par de cosas tácticas, el equipo mostró lo que la gente quiere ver: un equipo atrevido, jugando hacia adelante y corriendo riesgos, porque hay que correr riesgos contra un gran rival.

En ese aspecto, me quedo mucho con el segundo tiempo. Eso me representa a mí y a los jugadores, lo que hicimos en ese periodo. Hicimos el uno a uno y lo que se entiende y los vídeos indican es que hay que partir otra vez del orden", explicó Juárez.

Empate de Pumas | IMAGO7

Efraín Juárez destaca a la afición de Pumas

Por último, el entrenador mexicano destacó a La Rebel, afición de Pumas que cumple su aniversario número 28. Para él, es la mejor afición del país por todo lo que logran mover alrededor del país, gracias a su pasión en cada partido que juegan.

"Los conocemos casi hace veinte años, veintidós años, los conocimos. Y, pues, la mejor afición de este país. Agradecerles siempre, pero es mi banda, es mi porra y que hoy nos esperaron ahí, en Insurgentes, parados en el tráfico. Nada, muy feliz y, y agradecerles que nosotros tenemos una afición así, una porra así, que siempre está y llena cualquier estadio", finalizó Juárez.

La afición | IMAGO7