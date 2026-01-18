Guillermo Abascal compara a Gilberto Mora con Pedri y Andrés Iniesta

La irrupción de Gilberto Mora en la Liga MX continúa generando ecos entre los protagonistas del certamen. Tras el reciente enfrentamiento entre Atlético de San Luis y Xolos de Tijuana, Guillermo Abascal analizó el presente y futuro del mediocampista fronterizo, a quien no dudó en catalogar como un perfil fuera de lo común en el balompié mexicano.

En conferencia de prensa, el director técnico del equipo potosino fue cuestionado sobre la ausencia del juvenil en el segundo tiempo del encuentro y sobre su proyección internacional. Abascal tiene experiencia con fuerzas básicas en el futbol español y desde su posición reconoció de inmediato la calidad técnica del futbolista de 15 años.

“Gilberto tiene un talento natural especial”, señaló Abascal con contundencia y trazó un paralelismo entre el estilo de Mora y los mediocampistas que han marcado una época en Europa. “Son jugadores a los Gabi, a los Pedri, a los Iniesta, a los jugadores que hemos visto en España durante muchos años”, explicó.

Gilberto Mora durante el partido de la Jornada 3 | IMAGO 7

Abascal pide libertad para Guillermo Mora

Para Abascal, ver a jugadores de corta edad con ese nivel de interpretación del juego representa una motivación personal dentro de su labor como director técnico. Sin embargo, enfatizó que el crecimiento de estas promesas debe ser gestionado de manera orgánica y no forzada por las normativas vigentes en la liga.

“A mí me hace mucha ilusión que ese chico juegue al fútbol como juega, que se le permita jugar y no se obligue”, comentó el estratega, sugiriendo que el desarrollo debe ser natural. En ese sentido, añadió que lo más importante es que el futbolista que está realmente preparado reciba la oportunidad de demostrarlo en la cancha por méritos propios.

Abascal comparó a Mora con jugadores como Iniesta | IMAGO 7

Prudencia en el proceso de Mora en la Liga MX

Pese a los elogios, el técnico del Atlético de San Luis hizo un llamado a la prudencia para evitar que el entorno opaque la evolución del jugador. “Lo más importante es que se lleve con cautela, que no se haga un paso muy grande, sino que cada paso sea el que tenga que dar para que su crecimiento y su desarrollo sea el que tiene que ser. Es una maravilla verlo jugar".

Por último, el estratega habló de su plantilla y celebró la permanencia de Joao Pedro a pesar del interés que llegó desde Serie A. Destacó que contar con referentes de su jerarquía es vital para el crecimiento de jóvenes como Fidel Ambriz o Leonardo Bonatini. “Es un líder natural por su ambición y carácter, y es un ejemplo para un plantel joven”, concluyó.

Guillermo Abascal durante el partido entre Atlético San Luis y Tijuana | IMAGO 7

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.