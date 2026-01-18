CFE asegura que la medición del consumo eléctrico es confiable y avanza en la modernización de medidores

La sustitución de medidores no genera costos adicionales para los usuarios

La facturación del servicio eléctrico se basa en la energía efectivamente consumida en cada periodo. | X
Mariana Alcántara Contreras
18 de Enero de 2026

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) aseguró que el registro del consumo eléctrico en el país es confiable, preciso y transparente, como parte de un proceso permanente de modernización de su infraestructura. De acuerdo con la empresa pública, la medición es un elemento clave para garantizar una facturación correcta del servicio de energía eléctrica.

La CFE explicó que la medición eléctrica forma parte esencial del sistema de suministro, ya que permite determinar el consumo de cada usuario durante un periodo específico, información con la que se emiten los recibos correspondientes. En los últimos años, este proceso ha evolucionado hacia la digitalización, dejando atrás los medidores mecánicos.

La CFE aseguró que el registro del consumo eléctrico en México es confiable y preciso./ Pixabay
Actualmente, la mayoría de los medidores instalados en hogares mexicanos son digitales, lo que mejora la precisión en el registro del consumo y facilita la lectura tanto para el personal técnico como para los usuarios. Este cambio tecnológico forma parte de una estrategia nacional de actualización del sistema eléctrico.

¿Cómo garantiza la CFE la precisión de los medidores?

La empresa detalló que, antes de su instalación, los medidores son verificados y calibrados en laboratorios acreditados, conforme a las normas vigentes. Además, personal especializado de la CFE realiza revisiones periódicas en campo para comprobar el correcto funcionamiento de los equipos y detectar posibles anomalías.

La mayoría de los hogares ya cuentan con medidores digitales que sustituyeron a los mecánicos./ Pixabay
La sustitución de medidores se lleva a cabo con base en criterios técnicos, como la vida útil del dispositivo, la disponibilidad de refacciones o la necesidad de actualización tecnológica. La CFE subrayó que estos cambios no representan ningún costo adicional para las usuarias y usuarios del servicio.

Facturación, periodos de consumo y control del gasto

En cuanto a la facturación, la CFE explicó que el cobro del servicio doméstico se basa exclusivamente en la energía efectivamente consumida, la cual se obtiene mediante lecturas periódicas, ya sea de forma manual o automatizada, según el tipo de medidor instalado.

Los medidores de la CFE son verificados y calibrados en laboratorios acreditados antes de su instalación./ CFE
Los periodos de medición son continuos y regulares en todo el país, lo que permite comparar consumos entre recibos e identificar variaciones relacionadas con hábitos de uso o factores estacionales. Esta información resulta clave para que los usuarios puedan detectar incrementos y tomar medidas para reducir su consumo.

Finalmente, la CFE reiteró su compromiso de seguir modernizando la infraestructura eléctrica, invirtiendo en redes más robustas, sistemas tecnológicos actualizados y procesos de atención más simples. Con ello, la empresa busca ofrecer un servicio cada vez más claro, preciso y centrado en las necesidades de la población.

La sustitución de medidores se realiza sin costo adicional para los usuarios, de acuerdo con la CFE.
