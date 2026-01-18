Leyendas adelantan fiesta mundialista en Monterrey

La Copa del Mundo tuvo un punto de encuentro en Monterrey: revivió las glorias del pasado con el Juego de Leyendas Corona y adelantó una probada de la fiesta que vendrá en la Sultana del Norte este verano.

Los astros de la memoria rejuvenecieron, pusieron la piel chinita otra vez. Pléyade de campeones: Puyol y Xavi, los más ovacionados, Cafú, Del Piero, Totti, los de mayor resplandor, así como históricos mexicanos: el más querido, Jorge Campos, junto al Matador Hernández, Borgetti, Oribe y Guardado, dirigidos por El Tuca y Vucetich, que hicieron que se levantaran los asistentes al Gigante de Acero. Fiesta de Antología.

Juego de Leyendas Corona I Miguel Pontón

CREARON ENORME EXPECTATIVA

Desde el día previo elevaron la expectativa: convivieron con aficionados, dieron entrevistas, crearon contenido para redes sociales y celebraron con una exclusiva cena.

El Juego de Leyendas Corona en Monterrey tuvo como escenario el próximo estadio mundialista para este verano en la Sultana del Norte, la casa de Rayados se vistió de gala para la ocasión.

Entrenadores de leyendas I Miguel Pontón

HISTÓRICOS GOLES Y CONEXIÓN

Y aunque el tiempo no pasa sin cobrar factura, los históricos futbolistas comprobaron que el genio no se pierde y que muchos forjaron su prestigio dejando el extra en la cancha.

Como Puyol, incansable, que volvió a jugar con Xavi y Busquets, campeones del mundo en 2010, y quién lo pensaría, ¡haciendo pareja en la defensa con Pepe! Otro guerrero, que al final fue el que más pidió la afición.

Cafú anotó un par, Kluivert otro y Del Piero. Campos fue delantero y portó en su jersey ‘Fields’, pues jugó con los internacionales.

Tanda de penales en juego de leyendas I Miguel Pontón

LOS MEXICANOS PUSIERON EL EXTRA

La piel se eriza con el equipo mexicano: El Matador se lució, junto a Layún, Palencia, De Nigris y Marco Fabián, anotadores en una selección que vio a García Aspe, al Conejo Pérez, Guardado o Zague.

Duelo movido que prendió a la grada, con más de 23 mil aficionados, y que se fue a los penaltis tras el empate a cinco goles. Aunque Campos aconsejó a Dida para atajar a los mexicanos, fue Moi Muñoz el que se vistió de héroe para que ganaran las leyendas locales.

TRIUNFO LOCAL Y VUELTA OLÍMPICA

La constelación de futbolistas dio una vuelta olímpica para cerrar la celebración, que removió la nostalgia desde la tribuna regia, que se entregó con todo, una probada de lo que se va a vivir en la Copa del Mundo del próximo verano. Porque el extra de México es mundial.