Inter Miami lanza advertencia al América y Tigres previo a Concachampions

La Copa de Campeones de Concacaf, antiguamente conocido como Concachampions, se encuentra a la vuelta de la esquina y previo al inicio de la competición Jorge Mas, uno de los propietarios del Inter Miami, ha lanzado un mensaje contundente a sus rivales.

“Vamos a tener una plantilla que va a poder competir y que va a llegar al más alto nivel más de lo que vimos el año pasado, va a ser una plantilla extraordinaria. Nuestro objetivo es ganar la Concachampions, se lo he dicho al club”, mencionó.

Messi y compañía l X: InterMiamiCF

El conjunto rosado tiene claro lo que deben enfrentar: “El objetivo son siete partidos para ganar la Concachampions este año, para eso estamos montando esta plantilla y para eso en posiciones clave hemos mejorado mucho.”

¿Hay respeto para el América y Tigres?

Para esta edición estarán tanto América como Tigres y Jorge Mas resaltó a los equipos: “Podemos competir con todos los clubes, Tigres, América, son clubes muy buenos y muy difíciles, con respeto para esos clubes, pero nosotros tenemos con qué.”

Cabe mencionar, que las últimas horas se ha confirmado que el actual campeón de la MLS se quiere hacer de los servicios de Germán Berterame para fortalecer su ataque; sin embargo, hasta no se ha señalado la decisión final por parte de jugador y su actual equipo los Rayados.

Inter Miami l X: InterMiamiCF

¿Quieren jugar la Copa Libertadores?

El propietario también resaltó su ilusión de disputar una Copa Libertadores y lo ve factible: “Me encantaría ver que el Mundial de Clubes se pueda repetir para nosotros podernos medir con los mejores clubes del mundo.”

“Obviamente una competición como la Libertadores, me encantaría ver si algún día el Inter Miami puede participar para competir con los gigantes de Sudamérica, una competencia que Leo no ha jugado. Esas son las aspiraciones nuestras”, resaltó.

“He tenido conversaciones con Conmebol si es posible la participación de Copa Libertadores. Hay precedentes porque clubes mexicanos han jugado la Copa Libertadores, yo sí quisiera jugar la Libertadores, lo digo públicamente”, catapultó.