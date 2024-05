El mago David Copperfield es acusado por 16 mujeres de agresión sexual

El mago David Copperfield está atrapado en una polémica, luego de que 16 mujeres lo acusan de agresión sexual, algunas de ellas cuando eran menores de edad.

Es el diario británico The Guardian el que publica una investigación, que incluye entrevistas a más de 100 personas, en la que señalan la existencia de acusaciones contra el ilusionista estadounidense, las cuales supuestamente se habrían dado entre finales de la década de 1980 y 2014.

Las mujeres, que conocieron a Copperfield gracias a su trabajo como mago, señalan en la investigación que entendieron la dimensión de lo que habían sufrido después del estallido del movimiento Me Too. Algunas de las supuestas víctimas habrían tenido 15 años al momento de ser agredidas por el ilusionista, aunque reconocen que probablemente él no sabía su verdadera edad.

Entre esos señalamientos hay tres mujeres que aseguran que David Copperfield las drogó antes de tener relaciones sexuales, otras indican que durante su espectáculo de magia en vivo las tocó sin su permiso arriba del escenario, mientras que en algunos casos las supuestas víctimas dicen que él las obligó a tocarlo en zonas íntimas.

Al respecto, los abogados de David Copperfield, actualmente de 67 años, negaron los hechos, asegurando que su cliente "nunca ha actuado de manera inapropiada con nadie, y mucho menos con ninguna menor de edad", además de que las acusaciones "no sólo son completamente falsas sino también completamente inverosímiles".

Estos señalamientos contra el ilusionista que se conocen gracias a una investigación de The Guardian, llegan cuando el nombre de Copperfield ha sido relacionado con el caso Jeffrey Epstein, el empresario estadounidense que después de ser condenado por tráfico sexual de niñas, se suicidó en prisión en el año 2019.

