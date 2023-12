El productor Juan Osorio arremete contra Karol G Sevilla, tras ruptura con Emilio

La separación entre Emilio Osorio y Karol Sevilla sigue siendo tema de conversación en los últimos días. A pesar de la decisión de la joven actriz de Disney de no comentar sobre la ruptura, ha sido objeto de diversas críticas por parte de los familiares de “El Halcón”.

Aunque el ex participante de La Casa de los Famosos ya ha iniciado una nueva relación con una ex concursante de Acapulco Shore, su familia continúa expresando opiniones sobre su expareja, Karol Sevilla. Esta última ha manifestado su disposición a ser percibida como "la mala del cuento" y la villana en esta situación.

En un reciente encuentro con la prensa, el ejecutivo de Televisa aseguró que le da mucho justo el nuevo romance que su hijo tiene con Leslie Gallardo, a quien felicita por acompañarlo y apoyarlo. También dice que Emilio se ve mucho más feliz y que está disfrutando del amor.

Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que aprovechó la ocasión para acusar a Karol Sevilla de hacer infeliz a su hijo durante el tiempo que duró su relación. “Antes lo veía muy triste en la casa y no me gustaba, pero no me podía meter. Ahora, qué bueno que está probando”, finalizó Juan Osorio.

“Lo único que me da gusto es que esté con una persona que ahora sí lo acompaña. Lo apoya y si sale con él, entonces, me da mucho gusto”, comenzó diciendo el reconocido productor de televisión.

Juan Osorio se muestra satisfecho de que su hijo pueda compartir abiertamente su nueva relación. Es importante recordar que, durante su relación con Karol Sevilla, decidieron mantenerla en privado durante un extenso periodo, a pesar de que Emilio la reveló en el reality show.

“Antes lo veía muy triste en la casa y no me gustaba, pero no me podía meter. Ahora, qué bueno que está probando. Lo dije siempre, un joven de 20 años se va a enamorar y va a tener frentazos como todos los hemos vivido”, dijo a la prensa.

Cuando los reporteros le preguntaron si se refería a Karol Sevilla, quien ha estado vinculada a Mario Bautista recientemente, Juan Osorio respondió: “Sí, claro, por supuesto, ¿por quién más?”.

En conclusión, expresó su aprobación hacia Leslie Gallardo como la novia de su hijo Emilio Osorio, destacando que ahora lo percibe con una mentalidad diferente y más feliz.

“Ahora la persona que está con él, pues, tiene otra mentalidad y mi hijo también está actuando de otra manera. A mi hijo lo veo feliz y eso es lo más importante, porque como papá, es lo que queremos, verlo tranquilo… Aprobada”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: REGISTRAN INCREMENTO DE MÁS DE 200 CASOS DE DENGUE EN EL ESTADO DE GUERRERO