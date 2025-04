¿El SAT suspenderá servicio en Semana Santa 2025? Aquí te decimos

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha comunicado que sus oficinas permanecerán cerradas de manera temporal los días jueves 17 y viernes 18 de abril de 2025, en conmemoración de la Semana Santa 2025. Durante este breve periodo vacacional, no se ofrecerá atención presencial ni se podrán llevar a cabo trámites en persona en las instalaciones del SAT.

Los días jueves 17 y viernes 18 de abril el SAT no ofrecerá servicio presencial. / RS |

Durante estos dos días, no habrá atención en las oficinas del SAT en todo el país, lo que significa que no se podrán realizar trámites presenciales, como la obtención o renovación de e.firma y orientación fiscal. Las actividades se reanudarán el lunes 21 de abril en horarios normales.

El portal oficial del SAT (www.sat.gob.mx) estará disponible las 24 horas durante el cierre, permitiendo a los usuarios realizar trámites como presentar la Declaración Anual 2025, consultar facturas o declaraciones previas, actualizar su RFC o domicilio fiscal, y revisar su situación fiscal.

El portal oficial del SAT (www.sat.gob.mx) estará disponible las 24 horas durante el cierre por Semana Santa 2025. / RS |

El cierre por Semana Santa no altera la fecha límite para presentar la Declaración Anual 2025, que sigue siendo el martes 30 de abril de 2025. Si eres persona física y no has presentado tu declaración, es recomendable aprovechar estos días para avanzar desde casa, especialmente si esperas un saldo a favor.

Consulta las herramientas de apoyo para presentar tu Declaración Anual 2024 de personas.



Recuerda que tienes a más tardar el 𝟑𝟎 𝐝𝐞 𝐚𝐛𝐫𝐢𝐥.



Para más información, ingresa a https://t.co/TEsUOqDn8G#Declara2024 pic.twitter.com/AAfLzpIxH6 — SATMX (@SATMX) April 11, 2025

