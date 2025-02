En Estados Unidos, comienzan las compras de pánico por huevos tras alza de precio del producto

En redes sociales, videos de ciudadanos estadounidenses haciendo compras de pánico en Costco en medio del aumento de los precios se están haciendo viral.

En los videos se muestran a los compradores llenando sus carros con cartones de dos docenas de huevos. En otro video, fue captado el momento en el que personas se ven peleando entre sí, tras la alta demanda de los huevos en Costco.

Los precios de Costco son particularmente atractivos, donde los costos pueden ser tan bajos como 7 dólares con 53 centavos ($154 pesos mexicanos) por 24 huevos.

🚨BREAKING: Frantic customers are now panic buying massive amounts of eggs at Costco, just like they did with toilet paper during Trump's last term. This is only the beginning of the chaos.



Make sure everyone sees this.pic.twitter.com/VaiTWAm9SF

— Really American 🇺🇸 (@ReallyAmerican1) February 6, 2025