Escorpión Dorado está de luto al perder a un ser que marcó su vida

Desgraciadamente Alex Montiel, mejor conocido por su papel del Escorpión Dorado, está de luto por perder a un ser muy querido por él y su hermano Gabriel.

El comediante dio a conocer que su abuelito Evo, de 96 años, ya no estaba pero aún así lo recuerda con mucho cariño y respeto por todo el tiempo que convivieron.

"Mi vida está hecha de muchos momentos y gracias a muchas personas. Hoy se fue mi abuelito Evo a sus 96 años… caminaba siempre de prisa y a veces no le aguantaba el paso… cuando yo era niño siempre me cuidó junto con mi abuelita y me dio uno de los consejos que más me arraigó: el proteger el proteger a toda costa a mi familia", contó.

Escorpión Dorado pierde a su abuelito

Por medio de sus redes, el también conductor publicó varias fotos junto a su abuelo, con el cual platicaban de política y futbol, y quien lo ayudó para que empezara a subir sus videos a YouTube.

“Mi hermano y yo ‘discutimos’ con él de política y futbol siempre llevándole la contra y él a nosotros, pero siempre con la complicidad de que se trataba de un juego entre nosotros. Me ayudó a pagar mis primeros cursos de conducción y actuación y nos regaló nuestra primera computadora donde editamos nuestros primeros videos”, recordó.

¿De que murió el abuelito de Alex Montiel?

El Escorpión Dorado dijo que su abuelo Evo empezó a perder la memoria, pero nunca lo sacó de su mente por el gran cariño que le tenía por ser su nieto.

“Su memoria se fue deteriorando con el tiempo pero jamás se olvidó de mí y aunque nunca me alcanza el tiempo para nada y tal vez debí estar más con él, pues yo tampoco lo olvidé nunca ni nunca lo olvidaré, ¡te amo por siempre abue! Aprovechen cada instante que puedan con su familia, los quiero”, finalizó.

