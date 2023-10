Estadio Olímpico Universitario abre centro de acopio para afectados por el Huracán 'OTIS'

El centro de acopio de la Universidad Nacional Autónoma de México ya está en funciones y la ayuda ha empezado a llegar. El Estacionamiento 8 de la casa de los Pumas es donde está ubicada la zona donde cualquier persona de la sociedad puede dejar lo productos para los damnificados del Estado de Guerrero a causa del huracán Otis.

Y dicho centro de acopio estará desde este jueves hasta el 31 de octubre en el estacionamiento 8 del Estadio Olímpico Universitario, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, aunque el domingo no estará funcionando.

"Afortunadamente ha sido muy positiva la respuesta de la gente y no ha parado de llegar ayuda. Lo que más se necesita sin alimentos no perecederos, latas, leche en polvo, papel de baño, artículos de limpieza, ropa ya no es necesario. Aceite, pañales, toallas sanitarias, agua.

"Eso está garantizado (la entrega de la ayuda), las autoridades de la Universidad estarán en contacto con las autoridades del estado para garantizar que todo esto se entregue y llegue a las personas que debe de beneficiar", dijo Gabriela López, coordinadora de gestión de la Dirección General de atención a la comunidad de la UNAM.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: CHECO PÉREZ Y MAX VERSTAPPEN FESTEJAN 'A LA MEXICANA' PREVIO AL GRAN PREMIO DE MÉXICO