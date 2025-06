Estampida en estadio de cricket en India causa múltiples muertes y heridos

Se teme que varias personas hayan muerto y muchas más hayan resultado heridas en una estampida el miércoles cuando la multitud intentó ingresar a un estadio de cricket en el estado de Karnataka, en el sur de India.

Festejos se salieron de control

La multitud se produjo cuando miles de fanáticos del cricket se reunieron afuera del Estadio M. Chinnaswamy en la ciudad de Bengaluru para celebrar a los ganadores de la Indian Premier League, el torneo de cricket T20 más popular del mundo.

Las autoridades indias no confirmaron de inmediato el número de muertos. La cadena india NDTV informó que al menos 11 personas murieron en la avalancha, mientras que el periódico The Times of India informó de siete fallecidos.

Los canales de noticias de la televisión local mostraron algunas personas tendidas en el suelo y personal de emergencia transportando gente a ambulancias.

Los fanáticos del cricket salieron a celebrar el primer título de la Indian Premier League de Royal Challengers Bengaluru el martes.

"Multitud incontrolable"

DK Shivakumar, viceministro principal del estado de Karnataka, dijo a los periodistas que "la multitud era muy incontrolable".

La Junta de Control de Cricket en India, que organiza la IPL, en un comunicado calificó el incidente de "desafortunado".

“Este es el lado negativo de la popularidad. La gente está loca por sus jugadores de críquet. Los organizadores deberían haberlo planeado mejor”, dijo el secretario de la BCCI, Devajit Saikia.

Las estampidas son relativamente comunes en la India cuando se congregan grandes multitudes. En enero, al menos 30 personas murieron cuando decenas de miles de hindúes se apresuraron a bañarse en un río sagrado durante el festival Maha Kumbh, la mayor reunión religiosa del mundo.

