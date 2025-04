¿Eugenio Derbez está fuera de ‘Shrek 5’? El mismo actor lo aclara

El estreno de ‘Shrek 5’ ya no está muy, muy lejano, ya que se espera que para este 2025 podamos conocer una aventura más del ogro verde junto a su amigo ‘Burro’.

Este regreso de los personajes viene a enfrentar una situación en México, ya que se habla que los actores de doblaje con los que ha contado la película desde un principio podrían ya no aparecer, incluyendo a Eugenio Derbez.

Derbez pone condiciones para regresar a ’Shrek 5’

Al respecto, el actor fue cuestionado sobre su participación, ya que su voz le da vida a ‘Burro’, y comenzó por desmentir que haya rechazado su papel en la película animada como se empezó a decir.

Eugenio Derbez negó que haya rechazado el papel de 'Burro' / Redes Sociales|

“Me contactaron, yo ya había dicho que sí desde un principio, vi una nota donde decían que yo había dicho que no y es mentira”, expuso dentro de los premios Platino en Madrid, España.

Pero Derbez sí reconoció que puso una condición a los ejecutivos para volver, que era modificar un poco los diálogos para que no se perdiera la esencia de su personaje que viene trabajando desde hace años.

“Nada más puse una condición: si no me dejan cambiar el libreto, porque cambiaron de ejecutivos y el original que era Jeffrey Katzenberg sí me lo permitió; dije que si no me dejaban, no lo haría, porque entonces la gente va a decir que (Burro) ya no es el mismo y no es tan chistoso”, detalló mientras espera respuesta de los nuevos ejecutivos.

La quinta entrega de 'Shrek' se espera para finales de 2025 / Redes Sociales|

Las voces en riesgo dentro de ’Shrek’

Debido a los cambios internos en ‘Shrek 5’, también se comentaba que Alfonso Obregón y Dulce Guerrero tampoco regresarían para darle sus voces a ‘Shrek’ y ‘Fiona’, respectivamente, a lo que Eugenio esperaba que sí estuvieran.

“Espero que sí esté (Dulce) y ojalá también (Alfonso) porque es un gran valor que él esté”, finalizo. Pero cabe recordar que Obregón enfrentó un proceso de supuesto abuso sexual en contra de una de sus alumnas, pero demostró ser inocente, pero eso le costaría regresar al papel del ogro del pantano.

Cambios internos dentro de la compañía podrían sacar a los actores de doblaje / Redes Sociales|

