Fan que acusó a Alejandro Sanz es exhibida en entrevista

La cadena Telecinco interrumpió abruptamente una entrevista con la fan catalana Ivet Playà, quien aseguró haber tenido un vínculo con Alejandro Sanz. Este corte repentino durante el programa "¡De viernes!" ha generado una fuerte polémica y reacciones inmediatas tanto del medio como del cantante.

Según Playà, todo comenzó con un intercambio en redes sociales tras un trabajo escolar, lo que derivó en una interacción más profunda. En sus palabras, lo que inicialmente fue admiración se convirtió en una “pesadilla emocional” y una experiencia donde se sintió “utilizada y humillada”.

Beatriz Archidona y Santi Acosta, conductores de "¡De Viernes!". | RS|

En el tramo final de la entrevista, los conductores Beatriz Archidona y Santi Acosta intentaron recapitular las declaraciones de la invitada. “Estamos hablando de una figura pública que se está jugando mucho”, advirtió Archidona, cuestionando si en la relación con el cantante se habían dado conductas que pudieran considerarse delictivas.

Ivet Playà respondió: “En nuestro vínculo íntimo, actitudes delictivas no hubo. Pero sí existieron irregularidades”, y aclaró que prefería no hablar de ello públicamente, ya que su intención es llevar el caso ante un juzgado.

Actitudes delictivas en nuestro vínculo íntimo, no. Pero hay irregularidades declaró Ivet Playà. | RS|

Fue finalmente Santi Acosta quien tomó la palabra para expresar su desconcierto ante las declaraciones:

“Nosotros no te hemos entendido bien, seguimos sin entender el daño el daño que has sufrido en esa relación como para exponerlo públicamente en redes”

Ante esto, Ivet Playà respondió que existen más personas con experiencias similares a la suya y que algunas de ellas están dispuestas a hablar públicamente.

El ambiente se tensó aún más cuando Playà utilizó la palabra “víctima”, lo que generó una reacción inmediata de la conductora Beatriz Archidona, quien le pidió prudencia y mayor claridad en sus acusaciones.

La invitada insistió:

“Hablo de personas que han vivido situaciones similares con Alejandro Sanz. Y no son una, ni dos, ni tres. Según sus propias palabras, se trata de manipulación emocional. Uno de ellos, en particular, lo describe como un depredador sexual”.

La declaración provocó indignación entre los colaboradores del programa, quienes consideraron que ese tipo de acusaciones no pueden lanzarse sin pruebas ni en ese espacio público.

En el momento de tensión creciente, Beatriz Archidona puso fin a la entrevista con firmeza:

"Mira, no. Esto ya no Se acabó, ya está. Por ahí no vamos a entrar. Nosotros no somos jueces, hemos intentado hacerte una entrevista para entenderte, pero estamos hablando de temas que no se tienen que hablar en un plató, sino en un juzgado. Hemos intentado entenderte, pero es muy complicado con la ambigüedad. Y si hablamos de ética y de moral, plantéate si es ético lo que estás haciendo"

Como ya no sabía qué más inventar, Ivet terminó acusando a Alejandro Sanz de ser un depredador sexual y de inmediato la mandaron alv del programa. Se celebra. pic.twitter.com/XnQAuF7pQg — Q U E E N (@dimeperra) June 21, 2025

Tras esas palabras, la conductora dio por concluida la conversación y pidió a Ivet Playà abandonar el set.

