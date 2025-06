Paty Cantú revela contacto extraterrestre y pacto misterioso a cambio de fama ¿Es reptiliana?

La cantante mexicana Paty Cantú sorprendió a sus seguidores al revelar impactantes experiencias personales durante su participación en el pódcast Experiencias Paranormales con Fepo. A lo largo del episodio, la intérprete compartió vivencias que van desde encuentros con entidades no humanas hasta una propuesta de integrarse a una red secreta a cambio de fama.

"Desde que era niña, he tenido una conexión muy fuerte con lo inexplicable, no solo como artista, sino como ser humano", afirmó Cantú, quien narró que a los seis años soñó con seres que "no eran humanos" y que le implantaron un chip en la cabeza. Años después, volvió a soñar con ellos, describiendo la experiencia como una parálisis lúcida donde sentía que esos mismos seres venían a revisarla.

“Desde que podía hablar, para mí era innegable que existían los aliens. No era posible, por lo menos, el mundo que me explicaban, tan chiquito”, dijo.

La compositora afirma que sueña con personas que no son humanos / FB: @soypatycantu|

Creencias espirituales desde la infancia

En la misma entrevista, la cantante confesó que desde pequeña sentía que eligió a su madre antes de nacer y que tenía una misión especial. "Mi don más desarrollado es la intuición", comentó. Paty relató una experiencia en la que vio a un niño en su cama, que le provocó una profunda tristeza. Después de ese suceso, consultó con una guía espiritual.

“Ese niño no es tu hermano. Si pediste ver, tienes que saber cómo cerrar esa puerta”, le advirtió la mujer, quien le dio un crucifijo de San Benito bendecido por un exorcista. A partir de una sesión espiritual, la artista dejó de ver entidades.

Paty Cantú habló todo sobre lo que ha vivido dentro de un podcast / FB: @soypatycantu|

“Me ofrecieron fama y contactos”

Uno de los momentos más reveladores del pódcast fue cuando Paty Cantú aseguró haber sido contactada por un supuesto líder de un club secreto, que le ofreció visibilidad, fama y relaciones en la industria. “Me mandaron una videollamada. Me predicaron por qué debía estar ahí… pero los bloqueé. Pensé que me querían sacar dinero. Días después vi en las noticias que ese grupo era real”, contó.

Aunque rechazó unirse, aseguró que esas redes existen: “Desde mi perspectiva, sí existen. Son como intercambios de poder con entidades. Yo me he salido del cuadro para no estar ahí”.

Dice que su fama la logró gracias a un grupo de culto / FB: @soypatycantu|

La música como alquimia emocional

Cantú también reflexionó sobre su carrera y el poder de la música. Habló sobre su más reciente álbum Sagitario, como una etapa de transformación personal. “Mi canción ‘Manifiesto’ habla de tomar el control de tu vida. Yo soñaba con esto desde niña, y aquí estoy”, dijo.

Al final del episodio, Paty cerró con una frase que resume su convivencia con lo paranormal: “Antes me daban miedo, ahora no. Ya no me asustan los fantasmas… ahora los veo como DJs que me acompañan”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: CAOS EN LONDRES: MÁS DE 1,800 PASAJEROS EVACUADOS TRAS AVERÍA DE TREN EN MEDIO DE OLA DE CALOR